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Son dakika: Altın fiyatlarında yükseliş devam eder mi? Uzman isim açıkladı: 'O seviyeleri test edebilir...'

20.12.2021 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Piyasan son dakika güncel bilgiler de gelmeye devam ediyor. Döviz ve altın dengesinde son durum ne? Omicron riskinin değerli metallerde etkili olduğu da uzmanlar tarafından ifade ediliyor. Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen altın fiyatlarındaki ihtimalleri Mynet'e değerlendirdi. Ons altın tahminleri neler? İşte son dakika haberinin detayları...

Duygu Doğan | Mynet Özel

Son dakika haberine göre, altın fiyatları döviz kurlarında hareketliğe bağlı olarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Dolar kurunun 18 liraya yaklaşmasıyla birlikte gram altın bin lirayı geçti. Peki altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi? Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, enflasyon korkuları arttıkça altın fiyatlarının yükselebileceğine işaret ederek altın fiyatlarını değerlendirdi.

İşte Ergezen açıklamasından satır başları:

Omicron riskinin değerli metallerde etkisini sürdürmeye devam edecek mi?

Şu anda kıymetli metallerdeki en önemli etki enflasyon ve faiz arttırımı olarak görülüyor. Faiz arttırma endişeleri ons altın üzerinde değer ve değerli metaller üzerinde satış baskısına artmasına yola açarken asıl enflasyon tarafının artı fedin açıklamasında geçiciden çıkartılıp daha çok kalıcı olduğu düşünülmesi bir miktar alımları etkilemekte, hatta geçtiğimiz haftasonuna doğru ons altındaki yükselmenin en büyük sebebi enflasyon endişeleriydi. Şimdi 1796 seviyesi önemli. Burada enflasyon korkuları arttıkça yukarı yönlü seyrinde devam etmesi beklenir.

Faiz artırımı endişeleri ise satış baskısının artmasına yol açıyor. Şu anda ne aşağı veya ne yukarı demek mümkün değil. Daha çok yatay bir bant içerisinde devam ettiğini söyleyebiliriz. Enflasyon korkusuna sahip olan yatırımcılarla faiz artımı edişesine sahip olan yatırımcılar arasında bir savaş bu da değerli metaller tarafından bir kararsızlık oluşturuyor. Tabi ki burada genel olarak Omicron riski var. Değerli metaller üzerinde bunun etkisi bir miktar hissediliyor. Ama bu etkinin enflasyon ve faiz arttırım endişelerine göre daha düşük olduğunu söyleyebiliriz.

Asıl piyasanın burada değerli metaller tarafından takip edildiği konu aslında varyant endişelerinden ziyade asıl konu enflasyon ve faiz artırım endişesi olduğunu söyleyebiliriz.

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ABD'nin bu hafta açıklanacak; cari denge, işsizlik maşı başvuruları altını nasıl etkiler?

Bu anlamda da aslında Amerika tarafından açıklanacak cari denge, işsizlik maşı başvuruları ons altın üzerinde etkili olacaktır. Buradaki asıl önemli olan veri işsizlik maaşı başvuruları. Çünkü Fed'in istihdamı takip ettiğini biliyoruz. İstihdama yönelik endişeler burada faiz arttırım beklentilerini de bir miktar öteleyecektir. Bu anlamda bunun önemli olduğunu söyleyebiliriz. Eğer işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üzerinde gelirse burada bir miktar toparlanma olabilir. Ons altın tarafında tam tersi eğer istihdam verileri beklentilerin altında kalırsa yani işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında kalırsa ons altın tarafında tekrar 1770-1750 bandının test edildiğini görebiliriz.

Küresel piyaslarda noel tatili değerli metalin gidişatında etkili olur mu?

Tabi ki küresel piyasalarda Noel tatili başladığı zaman daha çok küresel piyasalarda hacim düşer bir miktar. Bunun etkisiyle de hareketlerde zaman zaman dalgalanmanın boyutu da artabilir fakat trendi değiştirecek hareketler görülme olasığılığı oldukça düşüktür. Ben bu dönem içerisine Ons altın üzerinde herhangibi bir trend değiştirecek hareket beklemiyorum. Aşşağıda 1750 yukarıda da 1832 bandı içerisindeki hareket kırılmaz. Burada kısa vadede 1796 seviyesinin üzerinde kalınabilirse piyasanın bir miktar güçlendiğini görebiliriz. Aksi takdirde bunun altı veya üstü diye bakmak lazım bu seviyenin üzerinde yukarı yönlü alışlar devam edecektir. Altında ise satış baskısının altında 1770/1750 bandına doğru geri çekilme isteğinin olduğunu görebiliriz.

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Bazı analistler 2022 yılının ortalarına doğru ons altının 1500 dolar seviyesine kadar çekileceğini öngörüyor, sizin bu konuda görüşleriniz nasıl?

2022 ve 2022'nin ortalarına doğru ons altında 1500 dolar seviyesinin görülebileceğini söyleyenler var bir de aynı zamanda 2 bin seviyeleri veya 2200 seviyelerine doğru hareket olacağını söyleyenler var. Aslında buarada biraz önce bahsettiğim iki tane yatırımcı profili var.Birisi enflasyon korkusu ile hareket eden yatırımcı grubu bunlar ons altının portföylerini arttırıyorlar. bir diğeri de faiz artırım endişeleriyle hareket eden yatırımcı grubu bunlarda ons altın portföylerini azaltıryorlar. Bu anlamda baktığınız zaman hangisinin baskın olacağını önümüzdeki günlerde görüyor olacağız.

Fed'in açıklamaları da aslında bu savaşın ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. Çünkü Fed daha önceden faiz daha doğrusu enflasyonun geçici olacağını düşünüyordu. Daha sonra onlarda kalıcı olduğunu düşünmeye başladı bu da faiz arttımı beklentisi 2022'ye fiyatlanmış olmasına rağmen ons altını ve kıymetli metallerde düşüşün görülmesini engelledi. Hatta tam tersine bir miktar alıcılığın arttığını gördük. Bu anlamda burada 1500 mi gidecek 2200 mi gidecek kararını bu iki yatırımcı grubundan hangisinin daha baskın olacağı karar verecek.

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