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Son dakika: Altın fiyatlarını neler bekliyor? 'Dar uçurumun kenarında yürümek gibi' diyerek uyardılar

30.05.2022 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Altın ons ve gram fiyatı artmaya devam ederken yatırımcılar endişeli bekleyişini sürdürüyor. Tüketiciler artan fiyatların gerçek dünyadaki etkilerini hissettikçe güvenli liman olan altın için düşecek mi yükselecek mi sorularına yanıt arıyor. Peki bu ortamda altın piyasasını neler bekliyor? İşte analistlerden altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmeler…

Son dakika: Altın fiyatlarını neler bekliyor? 'Dar uçurumun kenarında yürümek gibi' diyerek uyardılar

Son dakika: Altın fiyatları bu hafta da yükselişine devam ediyor. Geçen hafta açıklanan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) mayıs ayı toplantı tutanaklarının, enflasyonist baskıların farkında olunduğu ve faiz artırımlarında esnek davranılarak gerekirse eylül ayında beklemeye geçilebileceği şeklinde yorumlanması ile risk iştahı arttı. Buna ek olarak cuma günü ABD'de açıklanan ve Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamalarının yıllık bazda 4 ayın en düşük artışını kaydetmesi, enflasyonist baskıların azalacağına işaret etti.

Küresel çapta açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri de ekonomik aktivitenin yavaşlamasına karşın resesyon riskinin düşük olduğu yorumlarının artmasını sağladı.

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Bu gelişmelerle yatırımcıların enflasyon ve büyüme odaklı endişeleri arka plana attığı görülürken, yatırımcıların Fed'in faiz artırımlarında ne kadar esnek davranabileceğine dair sinyaller alması açısından bu hafta açıklanacak veriler kritik önem taşıyor. Bu kapsamda ABD'de tarım dışı istihdam ve Bej Kitap raporunun yanı sıra Fed Başkanı Jerome Powell'ın yarın ABD Başkanı Joe Biden ile yapacağı görüşme takip edilecek.

ONS VE GRAM ALTIN

Uluslararası piyasada altının onsu kritik seviye olarak görülen 1860 doların üzerine yükseldi. 965 liradan açılış yapan altının gram fiyatı ise gün içi en yüksek seviyesi olan 981 liranın üzerini görmesinin ardından şu sıralar 978 liradan alıcı ile buluşuyor.

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PİYASALARIN TAKİP EDECEĞİ GELİŞMELER

Analistler, Euro Bölgesi ve Almanya'da enflasyon verilerinin de takip edileceği yeni haftada, yurt içinde ise büyüme, enflasyon ve dış ticaret dengesi verilerinin öne çıktığını kaydetti. Asya genelinde de Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında uygulanan tedbirler gündemin odağındaki yerini korurken, emsallerinin aksine gevşek para politikasını benimseyen Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) yönlendirmeleri de yakından takip ediliyor.

“DAR UÇURUMUN KENARINDA YÜRÜMEK GİBİ”

Yatırımcılar ‘altın piyasasını neler bekliyor’ sorusuna yanıt ararken Merk Investment Başkan ve Baş Yatırım Sorumlusu Axel Merk’ten kritik bir değerlendirme geldi. Federal Rezerv’in istikrarsız konumunu çok dar bir uçurumun kenarında yürümek olarak tanımlayan Merk’e göre, Merkez bankası enflasyonu kontrol altına almak istese de, piyasaların giderek daha fazla endişe duyduğu bir durgunluk yaratma riskini almayacak.

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“FED DAHA AGRESİF DAVRANMALI”

Pershing Square Capital Management’ın kurucusu milyarder yatırımcı Bill Ackman ise, ABD merkez bankasının şimdi agresif davranması gerektiğini söylüyor. Enflasyon tatmin edici bir şekilde ele alınana kadar, yatırımcılar Fed’in enflasyonu bastırmasının ne kadar süreceğini bilmiyor. Ackman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Belirsizlik, özellikle kısa vadede piyasaların düşmanıdır. fed, oranları şimdi agresif bir şekilde yükselterek, hisse senedi piyasalarını ve herkes için ekonominin gücünü koruyabilir ve iyileştirebilirken, geçim kaynaklarını, özellikle de en şanssız olanları yok eden enflasyonu engeller.”

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ALTIN, NASIL BİR ROL OYNAYACAK?

Bununla birlikte analistlere göre, enflasyon verisi Federal Rezerv’e biraz nefes alma molası veriyor, bu nedenle sert konuşmaya devam edecekler ancak yine de enflasyon eğrisinin gerisinde kalacaklar. Bu arada, oynaklık yüksek kalacak ve finansal piyasalar dağınık olacak. Altın, yükselen faiz oranlarından kaynaklanan zorlu rüzgârlarla karşı karşıya kalacak olsa da, güvenli liman varlığı ve enflasyon riskinden korunma rolü henüz sona ermiş değil. Axel Merk, altının bir portföydeki rolü için şu tanımlamayı yaptı:

“Altın, dün sahip olduğunuz için her zaman mutlu olduğunuz bir varlıktır ama neden yarın için alacağına dair hiçbir fikrin olmaz.


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