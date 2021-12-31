Son dakika: Altın hesabı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı! Kesinti olmayacak

Son dakika haberi.. Türk Lirasına teşvik için çalışmalar sürüyor. Resmi Gazete'de bugün yer alan karar göre altın mevduat hesabı olanları ilgilendiren bir karar açıklandı. İşte detaylar...

Gelir vergisi kanununun geçici 67. maddesinde yer alan tevkifat oranları hakkında kararda düzenlemeler yapan Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Karara göre, söz konusu hüküm; TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi uygulaması kapsamında, 28 Aralık tarihi itibarıyla mevcut altın depo hesapları ve altın cinsinden katılım fonu hesapları ile bu tarihten sonra açılacak işlenmiş ve hurda altın hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden TL'ye çevrilen mevduat ve katılım hesaplarına uygulanacak.

(Reuters)

