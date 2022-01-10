Son dakika... Altın için dikkat çeken yorum: Önünü kesemeyecek!

ABD Merkez Bankası (Fed) 14-15 Aralık tarihli FOMC toplantısına ait tutanakları yayımladı. Tutanaklarda, Omikron varyantının ekonominin toparlanma patikasını değiştirmeyeceği, ancak halihazırda yaşanmakta olan arz sıkıntılarının beklenenden daha uzun sürebileceği ifade edildi. Enflasyona yönelik risklerin yukarı yönlü olduğuna işaret edilen tutanaklarda, bilançonun son döngüde görülenden daha hızlı daralabileceği belirtilirken, faiz artışının beklenenden daha erken gerçekleştirilebileceğine dikkat çekildi.

Cuma günü ise ABD'de tarım dışı istihdam, Aralık’da 400 bin kişilik piyasa beklentilerine karşılık 199 bin artarak son 11 ayın en düşük seviyesine gerilerken işsizlik oranı yüzde 4,2’den yüzde 3,9’a düşerek piyasa beklentilerini geride bıraktı.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Mayıs ayına kadar faiz artırımına gideceği yönünde beklentilerin fiyatlanması altın fiyatının güçlü bir yukarı ivme kazanmakta zorlanmasına yol açarken, Cuma günü açıklanan veri sonrası altın ons fiyatı dalgalı bir seyir izledi.

ALTIN İÇİN KRİTİK TEKNİK SEVİYELER

Analistler, haftanın ilk işlem gününde yüzde 0,20 azalışla 1792 dolar/ons seviyesinden işlem gören spot altın fiyatının yeniden 1782 dolar/ons desteğine yönelebileceğine işaret ediyorlar. 1782 dolar/ons desteğinin üzerinde kalındıkça 1801-1815 dolar/ons seviyesinin yeniden hedeflenebileceğini savunan analistler, 1782 doların altına inilmesi halinde ise 1769-1751 dolar/ons aralığına doğru geri çekilmenin başlayabileceğini vurguluyorlar.

FED, ALTININ ÖNÜNÜ KESEMEYECEK

Altın fiyatlarının bu yıl yükselmesini bekleyen Analist Adam Hamilton ise, "Altın 1971'den bu yana 12 faiz artışı döngüsünün 6'sından güçlenerek çıktı. Faiz artışı borsalardan çıkış tetikleyerek altını destekleyebilir" değerlendirmesinde bulundu.

Hamilton, Fed’in parasal sıkılaştırmasının piyasaya 2019’dan bu yana pompalanın paranın azalacağı anlamına gelmediğini hatırlattı. Ekim 2019’dan bu yana Fed tarafından piyasalara enjekte edilen 4.84 trilyon doların yaratacağı enflasyonun altının cazibesini artıracağını söyleyen Hamilton faiz artışlarnın altın fiyatlarının önünü kesemeyeceğini ifade etti.

GRAM ALTIN 800 LİRA’DA TUTUNMA ÇABASINDA

Gram altın fiyatları ise 2021’in son günlerinde 1062 lira ile zirve yapmasının ardından kur korumalı TL mevduat sisteminin açıklanmasıyla 595 lira seviyelerine kadar geri çekilmişti. Ancak yeni yılın ilk günlerinden beri 800 lira bandında kalmaya çalışan gram altın 10 Ocak Pazartesi günü yüzde 0,17 değer kaybederek 795 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 1327 lira seviyesinde bulunurken, cumhuriyet altını ise 5 bin 401 liradan alıcı ile buluşuyor. 22 ayar bileziğin gram fiyatı ise 750 liradan satışa sunuluyor.



