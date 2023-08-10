SON DAKİKA: Altın piyasası bu haberi bekliyordu! ABD enflasyonu Temmuz için belli oldu: Alman banka ‘Bu ortamda altın fiyatları…’ diyerek rekor rakamı açıkladı

Son dakika haberleri… Altın ve döviz piyasasının yakından takip ettiği ABD Temmuz ayı enflasyonu açıklandı. Buna göre ABD'de tüketici fiyat endeksi Temmuz'da bir önceki yıla göre yüzde 3,2 arttı. Aylık enflasyon ise yüzde 0,2 olarak kaydedildi. Böylece ABD'de üst üste 12 ay gerileyen enflasyon, Temmuz ayında piyasaların beklediği gibi yukarı geldi, ancak tahminlerin altında kaldı.

Ekonomistlerin beklentisi yıllık artışın yüzde 3,3 olması yönündeydi. Aylık olarak ise yüzde 0,2'lik enflasyon beklentisi ortaya konmuştu.

Çekirdek göstergeler de beklentilere paralel gerçekleşti. Buna göre, gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları aylık olarak yüzde 0,2 arttı. Yıllık çekirdek enflasyon ise yüzde 4,7 olarak kaydedildi.

Haziran ayında enflasyon yüzde 3 olurken veriler beklentilerin altında kalmış, böylece ülkede yıllık enflasyon Mart 2021’den bu yana en düşük seviyeye gerilemişti.

ABD ENFLASYON VERİSİNE ALTIN FİYATLARININ TEPKİSİ

Tüm bu gelişmelerle ons altın fiyatı ABD enflasyon verisi öncesinde düşüşünü durdurdu. 1918 dolar seviyelerinde bulunan altının onsu enflasyon verisi sonrası 1927 dolar seviyelerinden değerleniyor. Yurt içinde gram altın fiyatı veri öncesinde 1670 lira seviyesinde işlem görüyordu. Şu sıralar 1671 liradan satışa sunuluyor. Çeyrek altın 2817, Cumhuriyet altını 11.559 liradan alıcı ile buluşuyor.

“BÜYÜK KAZANÇ OLASILIĞI AZALDI”

ABD faiz oranlarının bu yıl uzun bir süre daha yüksek seviyede kalacağı beklentisi ve risk iştahındaki azalma, yatırımcıları dolara yönlendirdi. Bu durum, altın fiyatlarında yaşanan kayıpta büyük rol oynadı. Enflasyon verisinin altın fiyatları üzerindeki etkilerini değerlendiren ekonomistler, “Daha yüksek TÜFE beklentileri doları güçlendirerek altın karşısında güvenli liman olarak tercih edilmesini sağladı. Dolar, beş haftanın en yüksek seviyelerine yaklaşırken 10 yıllık ABD Hazine getirileri 2023'ün zirvesine birkaç adım uzaklıkta. Fed yetkilileri inatçı enflasyona işaret ederek faizleri artırma çağrısında bulundu ve merkez bankası, bu yıl en az bir kez daha faiz artırımına gidebileceğini belirtti. Bu durum, altının bu yıl büyük kazançlar elde etme olasılığını azalttı” yorumunda bulundular.

ALMAN BANKA ALTINDA REKOR İÇİN RAKAM VERDİ

Commerzbank da altın fiyatlarındaki hareketlerin sonbahar boyunca yönsüz kalmasını bekliyor. Bununla birlikte, Alman bankası altın fiyatlarının bu yılın sonunda ve 2024’e kadar daha da yükseleceği konusunda iyimserliğini koruyor.

Bankanın ekonomistleri, altın fiyatlarının yıl sonuna kadar 2.000 dolar civarında seyredeceğini tahmin ediyor. Ayrıca, 2024’ün ilk çeyreğinde fiyatların ortalama 2.050 dolar civarında olacağını öngörüyor. Bu bağlamda Commerzbank analistleri, “Uzmanlarımız Fed’in yıl ortasında faiz oranlarını düşürmeye başlamasını bekliyor. Bu ortamda altın fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesi (ATH) olan 2.075 doları aşmayı başaracaktır” açıklamasını yapıyor.



