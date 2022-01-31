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Son dakika: Altın ve dolarda hareketlilik! Düşüş için uyarmıştı: Altın kâhini İslam Memiş'ten yeni değerlendirme...

31.01.2022 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar kuru ve altın fiyatı için son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Pazartesi günü dolar ve altın fiyatları için araştırmalar sürüyor. Altın ve dolar fiyatlarında düşüş yüzde 1’i aşarken, “Altın fiyatları ne kadar? Dolar bugün kaç TL?” sorularına yanıt arayan vatandaşlar uzman isimlerin yorumlarını araştırıyor. Altın gram fiyatı ve dolar için daha önce düşüş uyarısında bulunan İslam Memiş’ten yatırımcılar için çok çarpıcı bir değerlendirme geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi: Dolar kuru ve altın fiyatları haftanın gündeminde yer almaya devam ediyor. Ons altın fiyatı Fed kararı sonrası 1780 doların altını gördü. Altın gram fiyatı ise, 800 TL’de tutunamayarak 767 TL’ye kadar çekildi. Çeyrek altın 1273 lira, Cumhuriyet altını da 5 bin 200 liradan satılıyor. “Altın kuru ne kadar oldu, gram altın bugün kaç TL, altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Dolar bugün kaç TL?” sorularına yanıt arayan yatırımcılar uzman yorumlarını merak ediyor.İşte son dakika altın fiyatları gelişmeleri ile beraber 31 Ocak 2022 bugün canlı altın fiyatları…

MYNET ÖZEL/SİNEM ERYILMAZ

Cuma günü düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 azalışla 13,5160'tan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne değer kaybıyla başlamasının ardından kapanışına göre yüzde 1’den fazla değer kaybederek 13,32 seviyesine kadar geriledi. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 1,1 değer kaybederek 14,9080'den, sterlin/TL yüzde 1 düşüşle 17,9370'ten satılıyor.

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Dolar endeksi, geçen hafta ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell'ın şahin açıklamaları sonrası 97,44 seviyesini görerek Temmuz 2020'den bu yana en yüksek noktasına ulaşırken, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 97,1 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 artışla 1,1160'tan alıcı buluyor.

FED’İN SÖZLÜ YÖNLENDİRMELERİ SÜRÜYOR

Tahvil piyasalarındaki fiyatlamalarda ise Fed'in martta 50 baz puanlık faiz artışına gidebileceği ihtimali güçlenmeye devam ederken, Fed üyeleri de konuya ilişkin sözle yönlendirmelerini sürdürüyor. Buna göre, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic hafta sonu Financial Times'a verdiği demeçte, enflasyondaki duruma göre martta 50 baz puanlık faiz artışının ihtimal dahilinde olduğunu belirtirken, marttan başlayarak peş peşe 25 baz puanlık 3 faiz artışının ise daha olası olduğunu ifade etti.

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Analistler, Rusya ve Ukrayna gerilimine ilişkin haber akışının da gündemin odağında kalmaya devam ettiğini kaydederek, bugün yurt dışında Euro Bölgesi'nde 2021 4. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH), Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de Chicago PMI ve Dallas Fed imalat endeksi verileri takip edileceğini bildirdi.
Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 97,8 seviyesinin direnç olduğunu kaydederek, 96,7'nin destek konumunda bulunduğunu belirtti.

GRAM ALTIN DÜŞÜŞE GEÇTİ

Cuma günü altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,3 azalışla 777,4 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 1,15 azalışla 767 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1273 lira, Cumhuriyet altını da 5 bin 200 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, düşüş eğilimini üst üste dördüncü güne taşımasının ardından şu sıralarda 1791 dolardan işlem görüyor. Analistler, şahinleşen ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasının altının ons fiyatını baskılamayı sürdürdüğünü ifade etti.

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Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde 2021 4. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH), Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de Chicago PMI ve Dallas Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatı için 1.760 doların destek 1.810 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

ALTIN FİYATLARI YILIN İLK AYINI DÜŞÜŞLE TAMAMLIYOR

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş Mynet’e yaptığı değerlendirmesinde, “Altın fiyatları, yılın ilk ayını değer kayıplarıyla tamamladığını gözlemliyoruz. Ocak ayında altının ons fiyatı 1.780-1.850 dolar, altının gram fiyatı 765-820 lira aralığında işlemler gerçekleştirdi. Rusya-Ukrayna gerginliği, kripto para piyasalarındaki sert düşüşler ve borsalarda yaşanan satışlar nedeniyle 1.850 dolar seviyesine yükselen altının ons fiyatı, FOMC toplantısı dolar varlıklarının yükselişiyle değer kaybetti. Cuma günü 1.780 dolar seviyesine gerileyen altının ons fiyatı, haftayı 1.788 dolar seviyesinden tamamladığını gördük. Altının gram fiyatı ise hem dolar/TL kuru hem de altının ons fiyatından olumsuz yönde etkilenerek düşüşünü 767 lira seviyesine kadar sürdürdü” dedi.

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Bu hafta altının ons fiyatında toparlanma beklediğini ifade eden İslam Memiş, “Çünkü dolar endeksinin 96,80 seviyesine çekileceğini tahmin ediyorum. Diğer yandan tepki alımları ve Rusya-Ukrayna gerginliğinin devam etmesi, toparlanmada etkili olabilir. Ondan sebep bu hafta altının ons fiyatının 1.800 dolar seviyesinin üzerini test edebileceğini düşünüyorum. Bu hafta altının ons fiyatında 1.780-1.808 dolar aralığını takip edeceğim. Altının gram fiyatında ise yükselişinin sınırlı kalmasını, bu haftayı yatay seyirde tamamlamasını bekliyoruz. Çünkü dolar/TL kurunda öngördüğümüz gerileme, altının gram fiyatının sakin seyrine neden olabilir. Bu hafta altının gram fiyatında 750-790 lira aralığını takip edeceğim” değerlendirmesinde bulundu.

“ZARAR EDECEKLER!”

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Bu hafta İngiltere ve Euro Bölgesi’nde faiz kararı ile ABD’de istihdam verisinin takip edileceğini söyleyen İslam Memiş, “Döviz kurları ve altın fiyatları, haftanın ilk işlem gününde gerilemeye devam ediyor. Bunun haberini geçen hafta vermiştim. Öngördüğüm düşüşlerin Şubat’ta devam etmesini bekliyorum. Ancak Şubat alım için son fırsat! Mart ile birlikte yükselişi göreceğiz. Şubat’ta “Almadım, ihmal ettim, işim vardı” diyenler zarar edecek. Alıp uzun vade bekleyenler kar edecek. Sepet ve parite işlemi yapan kar edecek, onları öğrenmeyen zarar edecek” diyerek yatırımcıya uyarıda bulundu.


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