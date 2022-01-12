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Son dakika... Altın yatırımcıları dikkat! Bugün açıklanıyor...

12.01.2022 07:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları canlı ve güncel rakamları ile araştırma konusu olmaya devam ediyor. Son dönemde yaşadığı artış ve düşüşlerle gündeme gelen altının gram fiyatının seyri yakından izlenirken, yatırımcılar “Altın fiyatları son durumu nedir? Altın ne kadar oldu? Gram altın çeyrek altın ne kadar? Düşecek mi, yükselecek mi? sorularına yanıt arıyor. Piyasalardaki son dakika gelişmeleri haberimizde…

Son dakika... Altın yatırımcıları dikkat! Bugün açıklanıyor...

Fed Başkanı Jerome Powell, Senato Bankacılık Komitesi'nde ülkedeki enflasyon oranı ve faiz artışı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Powell’ın konuşmasında öne çıkan en önemli konu faizlere ilişkin yaptığı açıklama oldu. Powell, "Eğer enflasyon beklediğimizden daha uzun süre devam eder ise faizleri artırmamız gerekir" dedi.

ABD, aralık ayı tüketici enflasyonu ise bugün saat 16.30’da açıklanacak. Ülkede enflasyon kasımda yıllık yüzde 6,8 olarak gerçekleşirken, ekonomistlerin beklentisi aralık ayında enflasyonun yüzde 7,1’e ulaşacağı yönünde oldu.

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ALTIN FİYATLARI 25 OCAK’TA YÖN BULACAK

2021’in son günlerindeki yükselişten sonra geçen haftaya 1830 dolar civarında başlayan ons altın, hafta boyu dalgalı bir seyir izleyerek yüzde 2’den fazla değer kaybı ile kapatmıştı. Yeni haftaya da düşüşle başlayan ons altın, Powell’ın konuşmalarından destek bularak 1822 dolar seviyesine kadar yükseldi. Kritik ABD enflasyonunu bekleyen ons altın güne düşüşle başlamasının ardından şu sıralar 1818 dolar seviyesinde hareket ediyor.

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Analistler Amerikan Merkez Bankası’nın (Fed) 25 Ocak’taki toplantısına kadar altın fiyatlarının 1790-1830 dolar aralığında seyredeceğini ifade ediyor.

GRAM ALTIN DÜŞÜŞE GEÇTİ

Öte yandan altının gram fiyatı dün yukarı yönlü hareketine devam ederek 810 TL’ye yükseldi. Ancak bu sabah ise küresel altın fiyatlarındaki geri çekilme ve dolar kurundaki düşüş ile gram altın yüzde 0,56 değer kaybederek 804 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 1329 TL, Cumhuriyet altını da 5 bin 411 TL ve 22 ayar bileziğin gramı 733 TL’den satılıyor.

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Ünlü ekonomist Tunç Şatıroğlu gram altın fiyatının artık tamamen dolar kuruna bağlı olarak hareket ettiğinin altını çizerek yatırımcıya önemli uyarılarda bulundu. Tunç Şatıroğlu, “Bu ortamda biraz dolar, biraz altın, biraz borsa tutmalısınız. Türk Lirası’nı sadece geçiminizi sağlamak için elinizde tutun. Gümüş ve sterlin de olabilir ama Euro için biraz daha yükselmesini beklemek gerek” tavsiyesinde bulundu.


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