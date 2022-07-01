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Son dakika: Altın yatırımcıları için dev kurumlardan kritik uyarı geldi! Önümüzdeki aylarda altın fiyatları…

01.07.2022 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Altın fiyatları küresel piyasalarda merkez bankaları yetkililerinin enflasyonla mücadeleye ilişkin net mesajları ve güçlenen resesyon endişeleri arasında yön arayışını sürdürüyor. Bu ortamda gram altın fiyatı üzerinde etkili ons altın baskılanmaya devam ederken, dev kurumlardan altın fiyatı tahmini geldi. Analistler ons altın fiyatı için kısa vadede 1.800 - 1.835 dolar bandında seyir beklediklerini açıkladı.

Son dakika: Altın yatırımcıları için dev kurumlardan kritik uyarı geldi! Önümüzdeki aylarda altın fiyatları…

Son dakika: Uluslararası piyasalarda altın ABD ekonomisindeki daralma verisi ve Fed’den gelen şahin açıklamalar nedeniyle inişli çıkışlı hareketini sürdürüyor. Ancak güçlü dolara rağmen ons altında düşüşlerin sınırlı olması ve fiyatların 1.830- 1.810 dolar aralığında dalgalanması, teknik beklentilerin iyileşmesine yardımcı oluyor.

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Altın fiyatları, yatırımcıların yüzde 1,6 daralmaya işaret eden zayıf ABD GSYİH verilerini ve Fed Başkanı’nın şahin yorumlarına verdiği tepkiyle küçük kazançlar ve kayıplar arasında gidip geliyor. Ons altın fiyatı şu sıralar 1801 dolardan işlem görüyor. Gram altın fiyatı da 967 liradan alıcı ile buluşuyor.

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Altın için analistlere göre ilk destek 1.810 dolar alanında görülüyor, ardından 1.800 dolar psikolojik seviyesi ve ardından mayısın en düşük seviyesi 1.786 dolar takip ediliyor olacak. Yukarı yönde hareketin devamı için ise 20 ve 200 günlük hareketli ortalamaların birleştiği 1.835-1.845 dolarlık alanın yeniden ele geçirilmesi gerekiyor. Analistler, 1.845 doların üzerine doğru bir kırılma yaşanırsa 1.880 dolarlık bölgeye giden yolu açabileceğini söylüyor.

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“POZİSYON ALIRKEN FAİZ ARTIŞININ SÜRECEĞİNİ UNUTMAYIN”

TD Securities, altın piyasalarında yukarı harekette bir süredir ertelenme yaşandığını belirtiyor. “Şahin bir Fed rejimi durgunluk korkularıyla çatışırken sarı metal iki yöne çekiliyor” diyen TD stratejistleri, “Altın yatırımcısı stagflasyon baskısına göre pozisyon alırken, kalıcı enflasyonun daha fazla faiz artışını körükleyebileceğini de akıllarında akıllarından çıkarmamalı” uyarısı yapıyor.

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ALTIN YATIRIMCILARI İÇİN ÜÇÜNCÜ ÇEYREK UYARISI

Dünya’dan Evrim Küçük’ün haberine göre, jeopolitik gerginlikler, arz sıkıntısı ve yüksek enflasyon ve zayıf ekonomik görünüm ortamı giderek belirginleşirken, bu gerilimli ortamda merkez bankaları para politikasını sıkılaştırıyor. Ancak zayıflayan ekonomik verilerin yılsonuna kadar faiz beklentilerinin düşmesine neden olabileceğini söyleyen Erste Group, yatırımının 3’üncü çeyrek portföyünde altın bulundurmasını tavsiye ediyor. Avusturya merkezli finans kuruluşu temmuz-eylül döneminde ons altının 1.880 dolara çıkmasını öngörüyor.

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Fiyat artışını destekleyen faktörler şöyle sıralanıyor:

  • Altın fiyatı 2’nci çeyrekte yüzde 5,5 düştü. Yılbaşından bu yana bakıldığında fiyatlar dolar cinsinden değişmezken, aynı dönemde Euro cinsinden yüzde 8,8 oranında arttı.

  • ETF’ler yoluyla altın talebi ilk yarıda 312 ton gibi artış göstererek olumlu seyretti. Küresel olarak ETF’ler aracılığıyla tutulan altın rezervleri şu anda Kasım 2020’nin rekor değerinin sadece yüzde 1 altında olan 3 bin 869 tona tekabül ediyor.

  • Finansal piyasalardaki belirsizliğin artması göz önüne alındığında, yatırımcıların güvenli liman varlıklarına olan ihtiyacı 3’üncü çeyrekte bozulmadan kaldı.

  • Ukrayna’daki savaşın görünür bir zamanda sona ermesi beklenmiyor.

  • Son aylarda ekonomik büyüme aşağı yönlü revize ediliyor.

  • Hisse senedi endeksleri yüksek volatilite içinde.

  • Faiz cephesinde yeni adımlar bekleniyor. Bununla birlikte, gerçek getiriler güçlü bir şekilde negatif kalıyor. Bu, altın fiyatı için olumlu bir ortam.

  • Merkez bankaları altını rezervlerinin bir parçası olarak görüyor ve alım tarafında kalıyor. Altın fiyatının 3’üncü çeyrekte yaklaşık 1.880 dolara çıkmasını bekliyoruz.


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