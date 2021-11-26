Ankara'da ekmeğe yapılan zam uygulanmaya başlandı! İzmir'de ocak ayına kadar zam yok

Ankara'da ekmek fiyatlarına beklenen zam geldi. Başkent'te 1,75 lira olan 200 gram ekmeğin satış fiyatı, yaklaşık yüzde 29 oranında yapılan zamla 2,25 TL'ye yükseldi. Zam bugünden itibaren uygulanmaya başlandı.

YENİ ZAM OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ

Ankara Fırıncılar Odası, ekmeğin zamlandığını duyurdu. Oda, kayıtlı esnaflara 23 Kasım akşamı ekmek zammıyla ilgili yazı göndererek, yeni ekmek tarifesinin Ankara Valiliğinde kurulan komisyonda oy çokluğuyla kabul edilerek yürürlüğe girdiğini açıkladı.

İZMİR'DE EKMEĞE ZAM YOK

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer açıkladı. İzmir'de ocak ayı sonuna kadar halk ekmeğe zam yapılmayacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Artan döviz kurları, sürekli yükselen açlık sınırı ve ekonomik krizin vatandaşımızın üzerine bindirdiği ağır yükün farkındayız. Elimizden geldiğince halkımızın yanında olabilmek adına, ocak sonuna kadar halk ekmeğe zam uygulanmayacak.'' bilgisini verdi.



