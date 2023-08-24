SON DAKİKA | Ankara'da okul servis ücretleri tarifesi belli oldu! Yüzde 70'lik artış

Son dakika haberi: Başkentte çok sayıda velinin merak ettiği konuda bir gelişme yaşandı. Buna göre; Ankara'da okul servis ücretleri tarifesi açıklandı.

Habertürk'te yer alan habere göre; ortalama yüzde 70'lik artışın olduğu tarifeye göre Ankara'da servis ücretleri 0-3 kilometre için yıllık 10 bin 400 lira, 3-6 kilometre için 11 bin 460 lira, 6-10 kilometre için 13 bin 245 lira ve 10-15 kilometre için 15 bin 410 lira olacak.

15 kilometreyi aşan her kilometre için de yıllık ilave 325 lira alınacak.

