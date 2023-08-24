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SON DAKİKA | Ankara'da okul servis ücretleri tarifesi belli oldu! Yüzde 70'lik artış

24.08.2023 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Ankara’da okul servis ücretleri tarifesi açıklandı. Ortalama yüzde 70’lik bir artış yapıldı. 0-3 km arası 10 bin 400 lira olarak belirlendi.

SON DAKİKA | Ankara'da okul servis ücretleri tarifesi belli oldu! Yüzde 70'lik artış

Son dakika haberi: Başkentte çok sayıda velinin merak ettiği konuda bir gelişme yaşandı. Buna göre; Ankara'da okul servis ücretleri tarifesi açıklandı.

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Habertürk'te yer alan habere göre; ortalama yüzde 70'lik artışın olduğu tarifeye göre Ankara'da servis ücretleri 0-3 kilometre için yıllık 10 bin 400 lira, 3-6 kilometre için 11 bin 460 lira, 6-10 kilometre için 13 bin 245 lira ve 10-15 kilometre için 15 bin 410 lira olacak.

15 kilometreyi aşan her kilometre için de yıllık ilave 325 lira alınacak.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara okul servisi

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