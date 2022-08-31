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Son dakika: Ankara'da servis ücretlerine zam! İşte yeni fiyatlar...

31.08.2022 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, İstanbul'un ardından Ankara'da da servis ücretlerine zam yapıldı. Okul servis ücreti 0-3 km. arası yıllık 5 bin 96 TL oldu. Okul servislerinde 15 km'yi aşan her km. için 150 TL eklenecek.

Son dakika: Ankara'da servis ücretlerine zam! İşte yeni fiyatlar...

Son dakika: Ankara'da servis ücretlerine zam yapıldı. Okul servis ücreti 0-3 km. arası yıllık 5 bin 96 TL oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara okul servisi
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