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SON DAKİKA: Ara zam ihtimaline kapılar kapanınca gündem olmuştu! Sektörel asgari ücrete ilişkin dikkat çeken açıklama: 'Sıcak bakmıyoruz'

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
16.07.2024 15:07
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Son dakika... Asgari ücrete ara zam gelecek mi? sorusu hükümetten gelen tüm açıklamalara rağmen sıcaklığını koruyor. Uluslararası Çalışma Örgütü Türkiye Direktörü Yasser Hassan, haziran ayında Cenevre’de gerçekleştirilen ILO’nun 112. Çalışma Konferansı’nda alınan kararlar ve asgari ücret tartışmalarıyla ilgili konuştu. Hassan, asgari ücret için sektöre göre farklı ücretlendirme önerisine sıcak bakmadıklarını sebepleriyle birlikte açıkladı.

SON DAKİKA: Ara zam ihtimaline kapılar kapanınca gündem olmuştu! Sektörel asgari ücrete ilişkin dikkat çeken açıklama: 'Sıcak bakmıyoruz'

Son dakika haberi: Türkiye İstatistik Kurumu'nun haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından emekliler ve memurların yılın ikinci yarısı için zam oranları kesinleşti. Enflasyon karşısında zam bekleyen bir başka kesim de asgari ücretliler oldu. Hükümetten peş peşe yapılan açıklamalarla ara zamma kapılar kapansa da bazı sektörler eleman sıkıntısı nedeniyle asgari ücretlerine zam yaptı.Bu formülün ardından da sektörel veya bölgesel asgari ücret uygulaması gündeme geldi. Uluslararası Çalışma Örgütü Türkiye Direktörü Yasser Hassan'dan sektörel asgari ücrete ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

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"ASGARİ ÜCRET SİYASİ BİR KARARDIR VE ENFLASYON İLE KISIR DÖNGÜYE GİREBİLİR"

Asgari ücretin hassas bir konu olduğunu ifade eden Hassan üye ülkeler tarafından ILO’nun tavsiye mahiyetinde katkı verdiğini belirtti. Hassan, Türkiye’de asgari ücret değerlendirilirken yaşam maliyeti, işletmelerin sürdürülebilirliği ve rekabet gücü gibi faktörlerin göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtti ve "Asgari ücret siyasi bir karardır ve enflasyon ile kısır döngüye girebilir" ifadelerini kullandı.

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İRLANDA'NIN ÜST SINIR ÖRNEĞİ

HaberTurk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre, asgari ücretle ilgili dünyada farklı uygulamalar olduğunu vurgulayan Hassan, İrlanda örneğini verdi. Hassan, 2008-2009 krizi sırasında şirketlerin rekabet gücünü korumak için İrlan’da da ücretlere üst sınır belirlendiğini anlattı.

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"ASGARİ ÜCRET KARMAŞIK BİR KONU"

Asgari ücretle ilgili net bir tavsiye verilemeyeceğini, “Yüzde şu kadar oranda artış yapılmalı” denilemeyeceğini belirten Yasser Hassan, asgari ücretin çok karmaşık bir konu olduğunu, başka bir ülkenin de örnek gösterilemeyeceğini ifade etti.

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Hassan, ILO’nun asgari ücretle ilgili iki sözleşmeden 1928 tarihli 26 Sayılı Sözleşme’nin Türkiye tarafından onaylandığını ama 1970 tarihli 131 Sayılı Asgari Ücret Tespit Sözleşmesi’nin onaylanmadığını hatırlattı. Hassan, Türkiye 131 Sayılı Sözleşme’yi onaylarsa teknik tavsiye sunmaya hazır olduklarını, halen Meksika, birçok Avrupa Birliği üyesi ve Güney Afrika ile çalıştıklarını kaydetti. Yasser Hassan, ILO’nun tavsiyede bulunabilmesi için işçi, işveren veya hükümetten birinin değil üçünün de talepte bulunması gerektiğini, böyle bir talep gelmesi halinde ILO’nun Cenevre’deki merkezinden de destek isteyebileceklerini söyledi. “Biz asgari ücret yıllık enflasyonla aynı oranda artmalıdır demiyoruz” diyen Hassan, asgari ücret artırılırken işsizliğe yol açma ihtimalinin de göz önüne alınması gerektiğini vurguladı.

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"SEKTÖREL BAZLI ASGARİ ÜCRETE SICAK BAKMIYORUZ"

Türkiye’de zaman zaman bölgesel ve sektörel asgari ücret tartışmaları yaşanıyor. Hassan bu konudaki soru üzerine, sektörel bazlı asgari ücrete sıcak bakmadıklarını, asgari ücretin ülkedeki genel işgücünü kapsaması gerektiğini ifade etti.

Yasser Hassan, ILO’nun Çalışma Konferansı’nda Türkiye’deki örgütlenme, toplu pazarlık sorunlarının da gündeme geldiğini söyleyerek, Türkiye'nin bu alandaki gelişimine destek olmak istediklerini söyledi. ILO’nun rolünün tavsiye nitelikli olduğuna dikkat çeken Hassan, ILO olarak Türkiye’de çocuk işçiliği, mevsimlik işçiler, geçici koruma altındaki Suriyeliler başta olmak üzere çeşitli programlar yürüttüklerini ifade etti.

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