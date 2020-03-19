FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Akaryakıtta çifte indirim

Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Akaryakıtta çifte indirim

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.03.2020 16:28 | Son Güncelleme

Motorin ve benzin fiyatlarında gece yarısından geçerli olmak üzere indirime gidilecek.

Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Akaryakıtta çifte indirim

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5,48 liradan satılan motorinin litre fiyatı ise 5,28 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,38 liradan 5,18 liraya, İzmir'de 5,50 liradan 5,30 liraya inecek.

Buna göre Ankara'da ortalama 5,44 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 5,28 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,35 liradan 5,19 liraya, İzmir'de 5,45 liradan 5,29 liraya inecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİkinci el dükkanından aldı, gerçek değerine inanamadıİkinci el dükkanından aldı, gerçek değerine inanamadı
3600 günden nasıl emekli olunur?3600 günden nasıl emekli olunur?
Huzur Hakkı nedir, kime ödenir? TDK açıklaması ve terim anlamı Huzur Hakkı nedir, kime ödenir? TDK açıklaması ve terim anlamı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
akaryakıt, benzin, motorin,

En Çok Okunan Haberler

Meclis'te koronavirüs oturumu!

Meclis'te koronavirüs oturumu!

Sağlık Bakanlığı'ndan restoranlar için '1 metre' kararı

Sağlık Bakanlığı'ndan restoranlar için '1 metre' kararı

Koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatıyorlar

Koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatıyorlar

Bankalar Birliği'nden önemli kredi çağrısı

Bankalar Birliği'nden önemli kredi çağrısı

Benzin ve motorine indirim yolda

Benzin ve motorine indirim yolda

Emekli promosyonları ile ilgili önemli karar

Emekli promosyonları ile ilgili önemli karar

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

İş ve Garanti Bankası duyurdu! Limit artırıldı

İş ve Garanti Bankası duyurdu! Limit artırıldı

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Çaykur işçi alımı kurası canlı yayında!

Çaykur işçi alımı kurası canlı yayında!

THY ve Pegasus'tan peş peşe açıklamalar

THY ve Pegasus'tan peş peşe açıklamalar

Okuyucu Yorumları 3 yorum
gram gram indirim bindirme gelince yüklen
Yahu lpg neden düşmüyor.
Ha gayret devam
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
SGK'dan 3600 Günden Emeklilik Fırsatı! 3600 günden nasıl emekli olunur?

3600 günden nasıl emekli olunur?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan önemli açıklamalar

Bakan Albayrak'tan önemli açıklamalar

GİB'den vergi ödemelerine erteleme açıklaması

GİB'den vergi ödemelerine erteleme açıklaması

BDDK'dan bankacılık dışı finans için yeni karar

BDDK açıkladı! Alacak süresi uzatıldı

Emekli promosyonları ile ilgili önemli karar

Emekli promosyonları ile ilgili önemli karar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan koronavirüse karşı öneriler

Elektrik ve doğalgaz ödemeleri ile ilgili açıklama

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.