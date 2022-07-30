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SON DAKİKA | Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine gelen indirimin ardından... LGP fiyatlarında artış

30.07.2022 08:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brent petrolde yaşanan hareketliliğin akaryakıt fiyatlarına yansıması devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde benzin ve motorine gelen indirim bu kez yerini zamma bıraktı. Bu gece yarısından geçerli olmak üzere LGP'ye 30 kuruşluk zam geldi. İşte otogaz ve akaryakıttaki son fiyatları...

SON DAKİKA | Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine gelen indirimin ardından... LGP fiyatlarında artış

Brent petroldeki fiyat değişimi, dövizdeki dalgalanmalar ve küresel etkiler sonrası akaryakıt fiyatları değişmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde benzin ve motorine peş peşe gelen indirimler vatandaşı bir nebze de olsa sevindirmişti. 26 Temmuz'da motorine 92 kuruş, 27 Temmuz'da ise benzine 50 kuruş indirim gelmesinin ardından bu kez LGP'ye zam geldi

LPG FİYATLARINDA SON DURUM

Bu gece yarısından itibaren geçerli olan 30 kuruşluk zam sonrası İstanbul'da otogaz fiyatı 11,35 kuruş oldu. Ankara'da ise litre fiyatı 11,37 TL, İzmir'de ise 11,03 lira oldu.

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GÜNCEL MOTORİN VE BENZİN FİYATLARI

Motorin

İstanbul: 24,51
Ankara: 24,64
İzmir 24,64

Benzin

İstanbul: 22,23
Ankara: 22,38
İzmir: 22,38

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