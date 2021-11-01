Son Dakika: Araç sahipleri dikkat: Otogaza 48 kuruş zam geliyor!

Benzin ve motorin zamlarından sonra haftanın ilk gününde otogaza zam haberi geldi.

OTOGAZA 48 KURUŞLUK ZAM

NTV'de yer alan habere göre otogaza bu geceden itibaren başlayacak şekilde 48 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.



