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SON DAKİKA | Arnavutköy, Başakşehir, Esenler… TOKİ İstanbul kura sonuçları belli oldu! E-Devlet sorgulama ekranına yansıdı

17.04.2023 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi… TOKİ İstanbul kura çekimi bugün tamamlandı ve il genelinde 50 bin konutun sahibi belli oldu. TOKİ sonuçları Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler için noter onayından geçerek e-Devlet'e yansıdı. İşte TOKİ İstanbul kura çekimi detaylarıyla kura sonuçları sorgulama ekranı...

SON DAKİKA | Arnavutköy, Başakşehir, Esenler… TOKİ İstanbul kura sonuçları belli oldu! E-Devlet sorgulama ekranına yansıdı

Son dakika: TOKİ İstanbul kura çekimi son etabı tamamlandı. TOKİ sonuçları Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler ilçelerinde inşaa edilecek 28.340 hak sahibi için belli oldu.

SON DAKİKA: TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI BELLİ OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının koordinesi ile TOKİ Başkanlığı tarafından başlatılan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İşyerim" Projesi kapsamında bugün 28 bin 340 konutun TOKİ İstanbul kura çekimi tamamlandı.

TOKİ SONUÇLARI E-DEVLET'TE

TOKİ İstanbul kura çekimi 16 Mart tarihinde Anadolu yakasında TOKİ Tuzla kura çekimi ile başlayarak TOKİ Çatalca kura çekimi ve TOKİ Silivri kura çekimi ile Avrupa yakasına geçmişti. TOKİ sonuçları 221 bin 660 konutun hak sahibini belirleyen bu kuraların tamamlanmasıyla noter onayından geçtikten sonra e-Devlet sorgulama ekranına yansıdı.

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EN GEÇ İKİ YIL SONRA TESLİM EDİLECEK

İstanbul Avrupa Yakası TOKİ Arnavutköy Başakşehir Esenler kura çekimi 28 bin 340 konut için gerçekleşti. TOKİ İstanbul kura çekimi ardından yapılacak 28.340 sosyal konut iki yılda inşa edilip hak sahiplerine teslim edilecek.

TOKİ İSTANBUL’A BAŞVURU SAYISI 1 MİLYONU GEÇTİ

Arnavutköy Başakşehir Esenler ilçelerinde yapılacak sosyal konutlar için toplamda 738 bin 991 adet başvuru alındı. TOKİ İstanbul kura çekimleri sonucu inşa edilecek 50 bin konut için de 1 milyon 525 bin 110 başvuru alındı.

TOKİ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

TOKİ sonuçları, TOKİ İstanbul kura çekimi tamamlandıktan sonra e-Devlet üzerinden "Talep Toplama Projeleri İçin Hak Sahipliği Kura Sonucu Sorgulama" ekranı vasıtasıyla kontrol edilebilinecek. Şimdiye kadar çekilişi tamamlanan konutlar için TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile hak sahibi olup olmadığınızı öğrenebilirsiniz.

TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ…


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