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Son dakika: Asgari ücret 2023 zammı için yeni zirve! İlk kez bugün konuşacaklar: İşte masadaki rakamlar…

14.12.2022 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ikinci toplantısı bugün saat 14.00'te gerçekleşecek. Şimdi ise akıllarda tek bir soru var. “Asgari ücret 2023 zammı ne kadar olacak?” Toplantıda tarafların ilk kez rakam telaffuz edeceği ve işçi tarafının 8.250 TL için işvereni zorlayacağı öğrenildi. İşverenlerin ise en fazla yüzde 45’lik bir artışa sıcak baktığı ifade ediliyor. Toplantının gündeminde ise geçinme indeksleri, genel ücret verileri ile TÜİK’in rakamlarının olması bekleniyor.

Son dakika: Asgari ücret 2023 zammı için yeni zirve! İlk kez bugün konuşacaklar: İşte masadaki rakamlar…

Son dakika: İşçi işveren ve hükümet bugün asgari ücreti belirlemek için bir kez daha aynı masaya oturuyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün saat 14.00’te ikinci toplantısını yapacak. Toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirilecek toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Veda Bilgin katılmayacak. İkinci toplantıda masada ilk kez rakam telaffuz edilecek. Asgari ücretli çalışanlar maaşına en az yüzde 50 zam isterken, gözler ekonomi yönetiminden gelecek açıklamalara çevrildi. Türk-İş pazarlık masasına en az yüzde 41’lik zam oranı ile oturmuştu, bugünkü toplantıda işçi kanadının en az yüzde 50 zam için bastırması bekleniyor.

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“İŞVEREN EN FAZLA YÜZDE 45’E EVET DİYEBİLİR”

Asgari ücrete yüzde 50 zam çalışanın en düşük maaşının 8 bin 250 TL’ye yükselmesi anlamına geliyor. İşverenin ise 8 bin liranın üzerine sıcak bakmadığı öğrenilirken en fazla yüzde 45’lik bir orana evet diyecekleri iddia edildi.

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TOPLANTININ GÜNDEMİNDE HANGİ MADDELER OLACAK?

Masadaki rakamlar netleşmeye başlarken yeni ücretler için teknik çalışmaların pek önem taşımadığı, asgari ücretin tespiti için yapılan çalışmalarda sosyal baskının öne çıktığı ifade ediliyor. Burada TÜİK’in yapacağı hesaplamanın ana rollerden biri olacağı dile getiriliyor. Ağır, orta ve hafif işlerde çalışan bir işçinin günlük kalori ihtiyacına ve bunu sağlamak ile deneli bir beslenme için gerekli gıdanın tutarına yönelik hesaplamalar geçmiş yıllarda komisyona sunuluyordu. TÜİK her ne kadar Türkiye geneli fiyatlar üzerinden oluşturduğu veri tabanını kullansa da zaten gıda fiyatlarındaki artış tüm yurtta yüksek seyrediyor.

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VATANDAŞIN ASGARİ ÜCRET BEKLENTİSİ

Show Ana Haber’e konuşan sokaktaki vatandaş ise asgari ücret beklentisi sorulduğunda şu yanıtları verdi:

“En az 8 bin lira olması lazım. Beklentilerimiz 8 bin 750, 9 bin lira civarında ama makul de olmak işvereni de düşünmek gerekiyor. Yüzde 50 yeterlidir. Kurtarır, ondan aşağı da olmamalı, yüzde 50’den aşağısı da kesinlikle vatandaşı kurtarmayacaktır diye düşünüyorum.”

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Asgari ücret zammı hakkında bir başka görüşü sorulan vatandaş ise “En az 9 bin lira olması lazım. Şartlar ortada zaten geçinemiyoruz, hayat belli” ifadelerini kullandı.

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ÜÇÜNCÜ TOPLANTIDA DÜĞÜM ÇÖZÜLECEK

2023 yılı asgari ücretinin 3'üncü toplantıda belirlenmesi ve nihai rakamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklaması bekleniyor. Geçen yıl net 2 bin 825 lira olan asgari ücret, ocak ayında yüzde 50 artırılarak 4 bin 253 liraya çıkartılmıştı. Temmuz ayındaki yüzde 30 artış ile birlikte 2022 yılı için asgari ücret kümülatif olarak yüzde 95 arttı, net ücret 5 bin 500 lira oldu.


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