SON DAKİKA | Asgari ücret açıklaması heyecanlandırdı! 'İlk kez benden duyacaksınız' dedi... Sunucu da şaşırdı

Son dakika: Asgari ücretlileri heyecanlandıran gelişme. Cumhurbaşkanlığının Meclis'e sunduğu 2023 bütçesinde işveren prim desteğinin yüzde 58 artırıldığının görülmesi üzerine yapılan hesaplamalarda asgari ücrete yüzde 50 zam olasılığı belirdi. HAK-İŞ tarafından hazırlanan raporda da tüm ücretlilerden alınan vergi oranının yüzde 10 olarak belirlenmesi talep edildi. Yani ücretlilerin üzerindeki vergi yükünün azaltılması konusu da son zamanlarda gündemde yer alan önemli bir konu olarak öne çıkıyor.

SON DAKİKA: YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? HEYECANLANDIRAN AÇIKLAMA

Sosyal Güvenlik Uzmanı Ersin Konar, tv100'de katıldığı canlı yayında asgari ücretle ilgili heyecanlandıran açıklamalarda bulundu. İşte Ersin Konar'ın konuyla ilgili sözleri:

"Bazı otoriteler yüzde 90 civarı beklenti yapıyor. Belki de ilk defa benden duyacaksınız ama asgari ücretli arkadaşlarımızı sevindirecek bir rakam üzerinde onay alındığını düşünüyorum. Ben asgari ücretin ocak ayı içerisinde 5 bin 500 liradan 10 bin liraya sabitleneceğine inanıyorum. Asgari ücret için yeterli bir rakam değil. İşverenlerimizin sırtına çok büyük bir yük. Hükümetimizin elini taşın altına koyacağına ve işverene büyük oranda destek getireceğine ve asgari ücretin 10 bin lira olacağını tahmin ediyorum."

OĞUZ HAKSEVER DE ŞAŞIRDI

Ersin Konar'ın asgari ücretin 10 bin liraya sabitleneceği sözlerinin ardından sunucu Oğuz Haksever şaşkınlığını gizleyemedi ve "Çok iyimser bir tahmin" yanıtını verdi.