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Son dakika | Asgari ücret için hükümetten yeni açıklama geldi: Hedeflenen düzeyi Bakan Işıkhan açıkladı!

05.11.2024 17:43
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Son dakika haberi: Milyonların merak ettiği 2025 asgari ücret zam oranı ile ilgili hükümetten yeni açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret zammı konusunda "Yaşam standartlarını iyileştirecek" açıklamasında bulundu. Bakan Işıkhan yeni asgari ücretle hedeflenen düzeyi "Ekonomimizin genel istikrarını bozmayacak şekilde paydaşlarımızın maksimum noktada anlaşabildikleri bir ücret" sözleriyle açıkladı.

Son dakika | Asgari ücret için hükümetten yeni açıklama geldi: Hedeflenen düzeyi Bakan Işıkhan açıkladı!

Son dakika haberi: Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Son açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi! Işıkhan yeni asgari ücretin "çalışanların alım gücünü korumayı ve artırmayı sağlayacağını" belirtti. Bakan Işıkhan ayrıca emekli sistemiyle ilgili de açıklamalarda bulundu.

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EMEKLİLİK SİSTEMİ DEĞİŞECEK Mİ?

HaberTürk'te konuşan Bakan Işıkhan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Orta Vadeli Plan çerçevesinde sosyal güvenlik sisteminde yapılacak düzenlemeler milletimizin refahını artırmaya yönelik olacaktır.

AK Parti olarak sosyal güvenlik sisteminde ciddi anlamda reform çalışmalarını gerçekleştirdik. SSK, Bağ-kur, Emekli Sandığı tek çatı altında birleştirildi. Bu çok önemli basamaklardan bir tanesi. Emeklilik sistemimizde şu an herhangi bir değişiklik öngörmüyoruz. Ancak emeklilik sistemini daha iyiye taşıyacak boyutlarda bize gelecek her türlü değerlendirmeyi gözönüne alıp çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

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Emeklilerimizin mevcut haklarını korumak ve daha ileri taşımak olacaktır. Daha adil sistemin kurulması da bizim için çok önemli. Bu düzenlemeleri inşallah gerçekleştireceğiz.

"YENİ ASGARİ ÜCRET YAŞAM STANDARTLARINI İYİLEŞTİRECEK"

Asgari ücret ülkemizde ve tüm dünyada en düşük ücreti belirleyen bir ücret niteliğinde. Tabi hem çalışanlarımızı doğrudan hem dolaylı olarak ailelerini etkileyen bir durumdur. İnşallah aralık ayının ilk haftasında Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını başlatacağız. Buradan gelen rakamı da inşallah aralık ayının sonunda kamuoyu ile paylaşma fırsatı olacak. 2025 yılından geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesinde bazı parametreler var. Bunlar arasında en önemli şey enflasyon oranı. Enflasyon gittikçe düşme eğilimine giriyor.

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Ekonomik büyüme, iş gücü piyasasının temel ihtiyaçları nelerdir? Nasıl bir iş gücüne ihtiyacımız var. Vatandaşlarımızın yaşam standardının nasıl yükseltilebileceği noktasında komisyon değerlendirmelerini yapacaklar, bize rakamı iletecekler. İnşallah çalışanlarımızın alım gücünü korumayı ve artırmayı sağlayacak. Yaşam standartlarını iyileştirecek. Ekonomimizin genel istikrarını bozmayacak şekilde paydaşlarımızın maksimum noktada anlaşabildikleri bir ücret düzeyinde olmasını hedefliyoruz."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret
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