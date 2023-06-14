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SON DAKİKA | Asgari ücret için kritik tarih belli oldu! İkinci toplantı 19 Haziran'da

14.06.2023 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ikinci toplantısı 19 Haziran’da gerçekleşecek.

SON DAKİKA | Asgari ücret için kritik tarih belli oldu! İkinci toplantı 19 Haziran'da

Son dakika haberine göre Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ikinci toplantısı 19 Haziran’da gerçekleşecek.

KOMİSYON KİMLERDEN OLUŞUYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor.

ŞU ANKİ ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ 11 BİN 759 LİRA

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirasını brüt asgari ücret, bin 551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

YENİ ASGARİ ÜCRET MİKTARI NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret komisyonu birinci toplantısında, net 8 bin 506 lira olan asgari ücrete ilişkin beklentiler, enflasyon, alım gücü, istihdam başta olmak üzere ekonomik veriler değerlendirilecek.

İşte asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar:

Yüzde 30 zamda net ücret 11 bin 57 lira, brüt ücret 13 bin 10 lira.
Yüzde 35 zamda net ücret 11 bin 483 lira, brüt ücret 13 bin 510 lira.
Yüzde 40 zamda net ücret 11 bin 908 lira, brüt ücret 14 bin 11 lira.
Yüzde 45’lik bir zamda net ücret 12 bin 333 lira, brüt ücret 14 bin 503 lira.

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