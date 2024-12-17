Son dakika | Asgari ücret teklifi bekleniyor! Milyonlar bu tarihe kilitlendi: Üçüncü toplantının günü belli oldu

Son dakika haberi: Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 19 Aralık Perşembe günü üçüncü kez bir araya gelecek.

ASGARİ ÜCRET TEKLİFİ BEKLENİYOR

İlk iki toplantıdan rakam çıkmamıştı. Üçüncü toplantıda ise asgari ücret teklifinin masaya gelmesi bekleniyor.

İlk toplantısını 10 Aralık'ta, ikinci toplantısını 16 Aralık'ta yapan komisyon, üçüncü toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında, Bakanlığın ev sahipliğinde 19 Aralık Perşembe günü 11.30'da yapacak.

Toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil edecek.