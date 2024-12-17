FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son dakika | Asgari ücret teklifi bekleniyor! Milyonlar bu tarihe kilitlendi: Üçüncü toplantının günü belli oldu

Son dakika | Asgari ücret teklifi bekleniyor! Milyonlar bu tarihe kilitlendi: Üçüncü toplantının günü belli oldu

Hazar Gönüllü Hazar Gönüllü Mynet Haber / İçerik Editörü
17.12.2024 17:09
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Asgari ücret maratonunda bir aşama daha kaydediliyor. Üçüncü toplantının tarihi belli oldu. Perşembe günü milyonların beklediği asgari ücret teklifi masada olabilir.

Son dakika | Asgari ücret teklifi bekleniyor! Milyonlar bu tarihe kilitlendi: Üçüncü toplantının günü belli oldu

Son dakika haberi: Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 19 Aralık Perşembe günü üçüncü kez bir araya gelecek.

ASGARİ ÜCRET TEKLİFİ BEKLENİYOR

İlk iki toplantıdan rakam çıkmamıştı. Üçüncü toplantıda ise asgari ücret teklifinin masaya gelmesi bekleniyor.

İlk toplantısını 10 Aralık'ta, ikinci toplantısını 16 Aralık'ta yapan komisyon, üçüncü toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında, Bakanlığın ev sahipliğinde 19 Aralık Perşembe günü 11.30'da yapacak.

Toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil edecek.

Anahtar Kelimeler:
asgari ücret
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tarihi camide mide bulandıran görüntü

Tarihi camide mide bulandıran görüntü

Dolar bitmek üzere, altın... Suriye Merkez Bankası'nın kasasındakiler ortaya çıktı

Dolar bitmek üzere, altın... Suriye Merkez Bankası'nın kasasındakiler ortaya çıktı

Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme! "Adalet talebiniz yok, ayrıcalık talebiniz var!"

Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme! "Adalet talebiniz yok, ayrıcalık talebiniz var!"

Tüm il o döviz bürosuna akın etti, önünde kuyruk oluştu! Sebebi...

Tüm il o döviz bürosuna akın etti, önünde kuyruk oluştu! Sebebi...

En düşük maaş 47 bin TL oldu! Halay çekerek kutladılar

En düşük maaş 47 bin TL oldu! Halay çekerek kutladılar

SGK ayrı vatandaş ayrı ödüyor! Ek işlem diyerek 2 katı para alıyorlar

SGK ayrı vatandaş ayrı ödüyor! Ek işlem diyerek 2 katı para alıyorlar

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Yılın Son Fırsatları başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Yılın Son Fırsatları başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Çok satanlarda zirvede! Stanley'in viral termosu indirime girdi

Çok satanlarda zirvede! Stanley'in viral termosu indirime girdi

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.