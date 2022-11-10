SON DAKİKA: Herkesin gözü EYT'de! Ve tarih belli oldu, 3600 ek gösterge detayı...

Son dakika EYT haberi! 'EYT ne zaman çıkacak?' sorusu vatandaşlar tarafından araştırılırken milyonlarca kişinin beklediği tarih belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili hazırlanan düzenlemenin detaylarını Aralık ayında açıklayacaklarını söylemişti. Bununla beraber EYT yasa tasarısının yürürlüğe gireceği tarihin netleştiği iddia edildi. Peki, EYT ne zaman çıkacak? Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...

SON DAKİKA: EYT'DE TARİH BELLİ OLDU

İddialara göre; EYT ile ilgili düzenlemenin 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girilmesi bekleniyor.

ÇALIŞMALARDA SONA GELİNDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda sona gelinirken, bütçe görüşmelerinin ardından Meclis'te söz konusu düzenlemenin ele alınması bekleniyor.

TORBA YASADA 3600 EK GÖSTERGE DE VAR

Milyonlarca kişi bütçe görüşmelerinden sonra Meclis'e gelecek torba yasaya kilitlenmiş durumda. Bu torbada yer alacak EYT ile birlikte 3600 ek gösterge düzenlemesi de 15 Ocak'ta devreye girebilir.

KADRO DÜZENLEMESİNDE MAAŞ SINIRLAMASI

Sözleşmeli personele kadro konusu da torba yasada olacak. Kadro tercih eden personele maaş sınırlaması getirilmesi gündemde.

ASGARİ ÜCRETTE TARİH BELLİ OLDU

Asgari ücretin belirlenmesi için de çalışmalar başlatıldı. Aralık ayının ikinci haftası belirlenmesi bekleniyor.

Emeklilerin ve memurların maaş zammı da belli olacak. Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi ve EYT çalışması Meclis'e gelecek.

NEDEN 15 OCAK TARİHİ?

3600 Ek Gösterge düzenlemesi yapılmıştı. Bu düzenleme ile 15 Ocak 2023 tarihinde görev aylığını almaya hak kazananlar emekli olmak isteyenler o tarihten itibaren emekli oldukları takdirde EYT'den yararlanabilirlerse eş zamanlı olarak iki haktan da yararlanacaklar. Bu nedenler 15 Ocak'ta EYT'nin çıkma tarihi olacak.



