FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SON DAKİKA: Herkesin gözü EYT'de! Ve tarih belli oldu, 3600 ek gösterge detayı...

SON DAKİKA: Herkesin gözü EYT'de! Ve tarih belli oldu, 3600 ek gösterge detayı...

10.11.2022 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca kişi EYT ile ilgili son dakika haberlerini araştırırken EYT'de tarihin netleştiği ifade edildi. Söz konusu iddialar bir anda gündem yaratırken hem asgari ücret hem de emekliliği bekleyen vatandaşlar heyecanlandı. EYT için tarih 15 Ocak 2023 olarak belirtildi.

SON DAKİKA: Herkesin gözü EYT'de! Ve tarih belli oldu, 3600 ek gösterge detayı...

Son dakika EYT haberi! 'EYT ne zaman çıkacak?' sorusu vatandaşlar tarafından araştırılırken milyonlarca kişinin beklediği tarih belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili hazırlanan düzenlemenin detaylarını Aralık ayında açıklayacaklarını söylemişti. Bununla beraber EYT yasa tasarısının yürürlüğe gireceği tarihin netleştiği iddia edildi. Peki, EYT ne zaman çıkacak? Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...

SON DAKİKA: EYT'DE TARİH BELLİ OLDU

İddialara göre; EYT ile ilgili düzenlemenin 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girilmesi bekleniyor.

ÇALIŞMALARDA SONA GELİNDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda sona gelinirken, bütçe görüşmelerinin ardından Meclis'te söz konusu düzenlemenin ele alınması bekleniyor.

TORBA YASADA 3600 EK GÖSTERGE DE VAR

Milyonlarca kişi bütçe görüşmelerinden sonra Meclis'e gelecek torba yasaya kilitlenmiş durumda. Bu torbada yer alacak EYT ile birlikte 3600 ek gösterge düzenlemesi de 15 Ocak'ta devreye girebilir.

VBSDFGS

KADRO DÜZENLEMESİNDE MAAŞ SINIRLAMASI

Sözleşmeli personele kadro konusu da torba yasada olacak. Kadro tercih eden personele maaş sınırlaması getirilmesi gündemde.

EYT'de maaş hesabında 3 dönem kriteri… EYT'de maaş hesabında 3 dönem kriteri…

ASGARİ ÜCRETTE TARİH BELLİ OLDU

Asgari ücretin belirlenmesi için de çalışmalar başlatıldı. Aralık ayının ikinci haftası belirlenmesi bekleniyor.

Emeklilerin ve memurların maaş zammı da belli olacak. Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi ve EYT çalışması Meclis'e gelecek.

yıllık-izin

NEDEN 15 OCAK TARİHİ?

3600 Ek Gösterge düzenlemesi yapılmıştı. Bu düzenleme ile 15 Ocak 2023 tarihinde görev aylığını almaya hak kazananlar emekli olmak isteyenler o tarihten itibaren emekli oldukları takdirde EYT'den yararlanabilirlerse eş zamanlı olarak iki haktan da yararlanacaklar. Bu nedenler 15 Ocak'ta EYT'nin çıkma tarihi olacak.

Emekliliğiniz tehlike altında olabilir Emekliliğiniz tehlike altında olabilir


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kıdem tazminatında asgari ücret 2023 detayı!Kıdem tazminatında asgari ücret 2023 detayı!
Merkez Bankası raporunda ‘asgari ücret’ detayıMerkez Bankası raporunda ‘asgari ücret’ detayı
Türkiye heyecanla beklerken duyurdu! Net tarih verdi: "Herkes kullanacak"Türkiye heyecanla beklerken duyurdu! Net tarih verdi: "Herkes kullanacak"
Anahtar Kelimeler:
EYT

En Çok Okunan Haberler

Müge Anlı'nın bile nutku tutuldu! "Kocamı çiviledim"

Müge Anlı'nın bile nutku tutuldu! "Kocamı çiviledim"

Hastalık her geçen gün yayılıyor! Koronavirüsü solladı

Hastalık her geçen gün yayılıyor! Koronavirüsü solladı

Parasını yatıran şokta! Sert çakıldı...

Parasını yatıran şokta! Sert çakıldı...

Kıdem tazminatında asgari ücret 2023 detayı!

Kıdem tazminatında asgari ücret 2023 detayı!

Memur ve emekli zammı ile sosyal yardım ödemeleri de artıyor!

Memur ve emekli zammı ile sosyal yardım ödemeleri de artıyor!

Kredi kartı olan herkesi ilgilendiren haber! 24 saat içinde başvuran alabilecek

Kredi kartı olan herkesi ilgilendiren haber! 24 saat içinde başvuran alabilecek

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Öğretmenliği bırakıp model oldu! “Babam üstsüz halimi görünce..”

Öğretmenliği bırakıp model oldu! “Babam üstsüz halimi görünce..”

Avcıydı av oldu! 5 metre uzunluğundaki piton koca timsahı yuttu

Avcıydı av oldu! 5 metre uzunluğundaki piton koca timsahı yuttu

Mont, bot ve dahası... Outdoor ürünlerdeki büyük indirimi kaçırmayın!

Mont, bot ve dahası... Outdoor ürünlerdeki büyük indirimi kaçırmayın!

Boğa burcunda ay tutulması var! Burçları zorlu günler bekliyor

Boğa burcunda ay tutulması var! Burçları zorlu günler bekliyor

Mesajını parçaladığı cesetlerin üzerlerine bıraktı!

Mesajını parçaladığı cesetlerin üzerlerine bıraktı!

Gülümseten Kasım Fırsatları'nın flaş indirimleri için acele edin!

Gülümseten Kasım Fırsatları'nın flaş indirimleri için acele edin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.