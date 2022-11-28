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  4. Son dakika: Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrette kritik gelişme! Yarın belirlenecek... Bakan Bilgin, TİSK ve Türk-İş başkanlarıyla görüşecek

Son dakika: Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrette kritik gelişme! Yarın belirlenecek... Bakan Bilgin, TİSK ve Türk-İş başkanlarıyla görüşecek

28.11.2022 20:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... 'Asgari ücret ne kadar olacak?' sorusu sorulmaya devam ediyor. Asgari ücrette çalışma takvimi yarın belirlenecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yarın TİSK ve Türk-İş başkanları ile görüşecek.

Son dakika: Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrette kritik gelişme! Yarın belirlenecek... Bakan Bilgin, TİSK ve Türk-İş başkanlarıyla görüşecek

Son dakika: Tüm Türkiye, 2023 asgari ücretin netleşeceği güne kilitlenmiş durumda. 'Asgari ücret ne kadar olacak?' sorusu sorulmaya devam ediyor. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği zamma ilişkin çok sayıda rakam telaffuz edilirken vatandaşlar, yapılan tahminleri de dikkatle takip ediyor. Uzun süredir yeni asgari ücrete dair 8 bin TL'den 10 bin TL'ye kadar pek çok rakam telaffuz ediliyor.

ASGARİ ÜCRETTE ÇALIŞMA TAKVİMİ BELLİ OLUYOR

Asgari ücrette çalışma takvimi yarın belirlenecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yarın TİSK ve Türk-İş başkanları ile görüşecek.

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