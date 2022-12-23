SON DAKİKA | Asgari ücret sonrası çalışanların ve emeklilerin gözü yeni maaşlarda! 2023 memur ve SSK, Bağ-kur emekli zammı ne kadar olacak? Kritik tarih 3 Ocak...

Son dakika... Memur ve emekli zammıyla ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Çalışma ekonomisti Tarkan Zengin; asgari ücrete gelen zammın ardından memur ve emekli zamlarıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Memur-Sen de yaptığı yazılı açıklamada 'Asgari ücret artışı örnek olmalı, diğer sabit gelirliler de korunmalı' mesajını verdi.

İşte çalışma ekonomisti Tarkan Zengin'in memur ve emekli zammı yorumu...

'Türkiye'de kayıtlı 17 milyon işçi var. Bunun yüzde 37'si asgari ücretle çalışıyor. Asgari ücrete yapılan zam dolayısıyla herkesi ilgilendiriyor. Memur ve memur emeklileri toplu sözleşmeye göre zam alıyorlar. Ocak ve Temmuz aylarında zam alıyorlar. Asgari ücret bugün açıklanıyor, uygulama 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek. Asgari ücretliler ilk maaşlarını 31 Ocak'ta alacaklar.

SON DAKİKA: EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK? ORAN VERİLDİ...

Şimdiden bugünkü maaşlar asgari ücretle kıyaslanıyor fakat Aralık ayı tüfesiyle birlikte memur, memur emekli ve BAĞ-KUR emeklilerin maaşları belli olacak. Aralık ayındaki enflasyon tahmini olarak 3 ya da 4 çıkarsa ortalama %18 veya %19 Ocak ayı zammını alacaklar.

'CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN ANLADIĞIM...'

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ceplerindeki zam oranı şimdilik %14-15 cıvarında. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından anladığım Ocak zammının bununla bırakılmayacağı, memur ve emekliye ilave bir zam yapılacağını düşünüyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir ay önce 'Hem çalışanlarımızın kayıplarını telafi edeceğiz hem de onlara müjdeler vereceğiz' demişti.

'TÜRKİYE'DE 13 MİLYON EMEKLİ VAR'

SSK, memur ve emeklilere yapılacak Ocak zammı aynı şekilde Temmuz ayında da yapılacak. Bunu da unutmamak lazım, emekli maaşı 3 Ocak'ta belli olacak. Emekli sayımız da az değil, 13 milyon emeklimiz var...

MEMUR-SEN'DEN 'ZAM' MESAJI

Memur-Sen'den de memur zammı açıklaması geldi! Memur-Sen'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 'Asgari ücrete yapılan artış örnek olmalı, diğer sabit gelirliler de korunmalıdır' denildi.

