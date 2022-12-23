FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SON DAKİKA | Asgari ücret sonrası çalışanların ve emeklilerin gözü yeni maaşlarda! 2023 memur ve SSK, Bağ-kur emekli zammı ne kadar olacak? Kritik tarih 3 Ocak...

SON DAKİKA | Asgari ücret sonrası çalışanların ve emeklilerin gözü yeni maaşlarda! 2023 memur ve SSK, Bağ-kur emekli zammı ne kadar olacak? Kritik tarih 3 Ocak...

23.12.2022 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün açıklanan asgari ücret sonrasında milyonlarca çalışan ve emeklinin gözü memur, emekli zammına çevrildi! Son dakika haberine göre memur zammı 3 Ocak'ta belirlenecek. SSK, Bağ-kur emeklisi ve memur zamları ne kadar olacak? Asgari ücretin 8.506 TL olmasından sonra Memur-Sen'den de 'zam' açıklaması geldi. Hesap makineleri devrede, oran hesaplamaları başladı! İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

SON DAKİKA | Asgari ücret sonrası çalışanların ve emeklilerin gözü yeni maaşlarda! 2023 memur ve SSK, Bağ-kur emekli zammı ne kadar olacak? Kritik tarih 3 Ocak...

Son dakika... Memur ve emekli zammıyla ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Çalışma ekonomisti Tarkan Zengin; asgari ücrete gelen zammın ardından memur ve emekli zamlarıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Memur-Sen de yaptığı yazılı açıklamada 'Asgari ücret artışı örnek olmalı, diğer sabit gelirliler de korunmalı' mesajını verdi.

İşte çalışma ekonomisti Tarkan Zengin'in memur ve emekli zammı yorumu...
'Türkiye'de kayıtlı 17 milyon işçi var. Bunun yüzde 37'si asgari ücretle çalışıyor. Asgari ücrete yapılan zam dolayısıyla herkesi ilgilendiriyor. Memur ve memur emeklileri toplu sözleşmeye göre zam alıyorlar. Ocak ve Temmuz aylarında zam alıyorlar. Asgari ücret bugün açıklanıyor, uygulama 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek. Asgari ücretliler ilk maaşlarını 31 Ocak'ta alacaklar.

SON DAKİKA: EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK? ORAN VERİLDİ...

Şimdiden bugünkü maaşlar asgari ücretle kıyaslanıyor fakat Aralık ayı tüfesiyle birlikte memur, memur emekli ve BAĞ-KUR emeklilerin maaşları belli olacak. Aralık ayındaki enflasyon tahmini olarak 3 ya da 4 çıkarsa ortalama %18 veya %19 Ocak ayı zammını alacaklar.

'CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDAN ANLADIĞIM...'

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ceplerindeki zam oranı şimdilik %14-15 cıvarında. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından anladığım Ocak zammının bununla bırakılmayacağı, memur ve emekliye ilave bir zam yapılacağını düşünüyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir ay önce 'Hem çalışanlarımızın kayıplarını telafi edeceğiz hem de onlara müjdeler vereceğiz' demişti.

'TÜRKİYE'DE 13 MİLYON EMEKLİ VAR'

SSK, memur ve emeklilere yapılacak Ocak zammı aynı şekilde Temmuz ayında da yapılacak. Bunu da unutmamak lazım, emekli maaşı 3 Ocak'ta belli olacak. Emekli sayımız da az değil, 13 milyon emeklimiz var...

MEMUR-SEN'DEN 'ZAM' MESAJI

Memur-Sen'den de memur zammı açıklaması geldi! Memur-Sen'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 'Asgari ücrete yapılan artış örnek olmalı, diğer sabit gelirliler de korunmalıdır' denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ekmeğe zam iddiası! 1 Ocak'tan itibaren...Ekmeğe zam iddiası! 1 Ocak'tan itibaren...
Yılın son faiz kararı belli olduYılın son faiz kararı belli oldu
Asgari ücret basın toplantısına TÜRK-İŞ şoku!Asgari ücret basın toplantısına TÜRK-İŞ şoku!
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Memur emekli

En Çok Okunan Haberler

3 ilde İYİ Parti'den sürpriz! Kimse beklemiyordu

3 ilde İYİ Parti'den sürpriz! Kimse beklemiyordu

Hadise sütyensiz fotoğrafını paylaştı! Yatak pozuna beğeni yağdı

Hadise sütyensiz fotoğrafını paylaştı! Yatak pozuna beğeni yağdı

Elektrik Piyasası Kanunu da içeriyordu... Teklif kabul edildi

Elektrik Piyasası Kanunu da içeriyordu... Teklif kabul edildi

Yüzde 50 ucuza satılıyor, vatandaşlar akın etti! Sabah sıra alıp saatlerce bekliyorlar

Yüzde 50 ucuza satılıyor, vatandaşlar akın etti! Sabah sıra alıp saatlerce bekliyorlar

Herkesin beklediği asgari ücret belli oldu

Herkesin beklediği asgari ücret belli oldu

Emekli maaşlarıyla ilgili flaş talep!

Emekli maaşlarıyla ilgili flaş talep!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Flaş fırsat: Stanley termoslarda %25'e varan indirim! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Stanley termoslarda %25'e varan indirim! Kaçırmayın

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.