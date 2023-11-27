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  4. SON DAKİKA: Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı ne zaman? Cevdet Yılmaz'dan hem emekli zammı hem asgari ücret için açıklama: Tarih belli oldu

SON DAKİKA: Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı ne zaman? Cevdet Yılmaz'dan hem emekli zammı hem asgari ücret için açıklama: Tarih belli oldu

27.11.2023 15:21 | Son Güncelleme:
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı tarihine ilişkin son dakika haberi geldi. Buna göre yeni asgari ücret rakamının belirlenmesi için ilk adım 1 Aralık'ta atılacak. Asgari ücret 2024 Ocak zammı için tarihi duyuran isim Cevdet Yılmaz oldu. Yılmaz ayrıca emekli zammı için de dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Memur emeklisi ile SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşları için, "Orayı dengelemek gerekiyor gibi bir durum var" dedi.

SON DAKİKA: Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı ne zaman? Cevdet Yılmaz'dan hem emekli zammı hem asgari ücret için açıklama: Tarih belli oldu

**Son dakika haberi... Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücretle ilgili kritik tarih belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için ilk toplantıyı 1 Aralık'ta yapacak. Açıklama ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan geldi.

KOMİSYON TOPLANTILARI BAŞLIYOR

Yaklaşık 7 milyon kişiyi ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinin başlamasına sayılı günler kaldı. Milyonlarca çalışan merakla, yeni asgari ücretin ne kadar olacağını bekliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nın 1 Aralık'ta toplanacağı öğrenildi.

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"TARAFLARIN SÖYLEYECEKLERİNİ GÖRELİM"

Konuya ilişkin konuşan Cevdet Yılmaz şunları söyledi:

"Bu yıl asgari ücrete yüzde 114 zam yapıldı. Asgari ücret artışı, enflasyonun çok üzerinde oldu. Üstüne bir de asgari ücrete kadar olan ücretlere vergi muafiyeti getirildi. Bunun bütçeye maliyeti 500 milyar lira oldu. Asgari ücret belirlenirken müzakereler, üçlü mekanizmayla yürütülüyor. Sadece kamunun perspektifi, zammı belirlemekte yetmez. İşçi, işveren tarafları da var. Sosyal diyalog mekanizması yürütülmeden perspektif belirtmek doğru olmaz. İşverenler de işletmelerin devamlılığı, kayıt dışılığın önlenmesi gibi yaklaşımlarla masada olacaktır. Tarafların söyleyeceklerini görelim."

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EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI

Yılmaz, emekli maaşlarına yönelik ocak zammına da değindi. Yılmaz şunları söyledi:

"Emekli maaşlarında reel olarak ciddi artışlar oldu. Ancak son dönemdeki enflasyon, emekli maaşında da tartışma yarattı. Yıl sonunda memur zammının ne olacağı toplu sözleşmeyle belli. Memurun zammı, memur emeklisine de yansıyacak. İşçi emeklileri biraz daha az alıyor normalde. Orayı dengelemek gerekiyor gibi bir durum var. 7 bin 500 lira altındaki maaşlar için bütçe imkanlarını zorlayarak elimizden geleni yapacağız. Ama bunu yaparken depremi unutmamak lazım, enflasyonla mücadeleyi unutmamak lazım."

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"KAYNAKLARI DENGE GÖZETEREK KULLANMALIYIZ"

Ücret zamlarına ilişkin de değerlendirme yapan Yılmaz, "Enflasyonla mücadele, toplumsal fedakarlık da gerektiriyor. Sosyal medya veya başka mecralarda gerçeklerden kopuk algı oluşturulması, kalıcı refah artışı getirmiyor. Denge çok önemli. Belli bir kesime zam yapıp diğerlerine yapılmazsa denge bozuluyor. Adaleti sağlamalı, kaynaklarımızı denge gözeterek kullanmalıyız" ifadelerini kullandı.

YENİ ASGARİ ÜCRETTE GEÇİNME ENDEKSLERİ KRİTER OLACAK

Görüşmeleri 15 üyeden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu yürütecek. İlk toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda olacak. Hükümet, işçi ve işveren tarafıyla bir araya gelecek. İşçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını TİSK temsil edecek. İlk toplantıda takvim belirlenecek. Asgari ücretin belirlenmesinde enflasyon ve geçinme endeksleri dikkate alınacak.

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SON TOPLANTI BAKANLIK'TA

İkinci toplantı Türk-İş'te olacak. İşçi tarafı beklentilerini dile getirecek. Üçüncü toplantıya ise işveren tarafı TİSK ev sahipliği yapacak. Son toplantı ise karar toplantısı olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda olacak bu toplantıda asgari ücret belli olacak. Uzlaşı olması durumunda süreç erken tamamlanmış olacak.

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PRİM BORÇLANMALARI DA ASGARİ ÜCRET İLE ARTACAK

Asgari ücrette yeni rakamın belirlenmesiyle işsizlik maaşı ve staj ücretleri artacak. Genel sağlık sigortası primleri, askerlik, doğum ve yurt dışı borçlanma tutarlarında da değişiklik olacak.

NET ASGARİ ÜCRET 11.402 TL

Asgari ücret 1 Temmuz itibarıyla net 11 bin 402 liraya yükseltilmişti. Asgari ücret desteği ise 500 lira olmuştu.

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