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  4. SON DAKİKA | Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sona erdi! TÜRK-İŞ'in temsilcisi Ramazan Ağar zam oranı için 3. toplantıyı işaret etti

SON DAKİKA | Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sona erdi! TÜRK-İŞ'in temsilcisi Ramazan Ağar zam oranı için 3. toplantıyı işaret etti

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
16.12.2024 15:33
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Asgari ücret toplantısı bitti. TÜRK-İŞ'in temsilci Ramazan Ağar, toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ağar, rakamın konuşulmadığını belirterek, "Biz para veren değil; alan tarafız" sözlerini tekrarladı. Ağar üçüncü toplantıda asgari ücretin belirlenebileceğini ifade etti.

SON DAKİKA | Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sona erdi! TÜRK-İŞ'in temsilcisi Ramazan Ağar zam oranı için 3. toplantıyı işaret etti

Asgari ücret toplantısı bitti. TÜRK-İŞ'in temsilci Ramazan Ağar, toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ağar, rakamın konuşulmadığının altını çizerek üçüncü toplantıda 2025 asgari ücretin belirlenebileceğini kaydetti.

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Ağar'ın açıklamasında öne çıkanlar şu şekilde:

"Gerek işveren gerek hükümet temsilcilerine ‘Bir rakam açıklayın. Kamuoyunda bu rakamları getirelim, ona göre bir yol çizelim’ dedik ancak rakam açıklanmadı.

Yaşam şartları belli, bunun dikkate alınarak ücretin belirlenmesi lazım. Hazine ve Maliye Bakanı “Kötü günler geride kaldı” diyor, madem kötü günler geride kaldı, bu asgari ücretli vatandaşlarımızın yüzünü güldürelim. Evlerinin kirasını ödeyebilsinler, çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayabilsinler. Bunları görüştük, bunları tartıştık ve dolayısıyla 50 dakikalık bir görüşmemiz oldu. Önümüzdeki hafta Çalışma Bakanlığımız bize üçüncü toplantı gününü bildirecekler bugün belli olmadı. Üçüncü toplantıdan önce rakamın belirlenmesini herkesin huzurunda talep ediyorum.

Sürecin uzayacağını zannetmiyorum. Üçüncü toplantıda sonucun çıkacağını düşünüyorum. Sürekli gündemde TÜRK-İŞ neden rakam söylemiyor deniyor. Biz rakam dersek, onun altında kalırız. Biz para veren değil; alan tarafız.

Beklentimiz var, aklımızda bir rakam var. Boşa gelmiyoruz, çalışarak geliyoruz. Biz geçinebilecek bir ücret talep ediyoruz"

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asgari ücret türk iş asgari ücret 2025
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