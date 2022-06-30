SON DAKİKA: Asgari ücret toplantısı sona erdi! Artış ne kadar olacak? İlk açıklama geldi

Son dakika haberi: Asgari ücret zammı bekleyen milyonlarca kişi için sona gelindi. Dün ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ara zam miktarını belirlemek için bugün ikinci kez toplandı. Yeni asgari ücret rakamını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklanması bekleniyor.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantı sonunda ise taraflardan ilk açıklamalar geldi.

Türk-İş heyeti açıklamalarda bulundu. Heyeti temsilen konuşan Nazmi Irgat'ın açıklamalarından satırbaşları:

'İyi çalışma yaptığımızı düşünüyorum. Hayat pahalılığının olduğu bir dönemdeyiz. Asgari ücreti ikinci 6 ayda artırmak zorunda kaldık.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAYACAK

Komisyonun bugün çalışmalarını tamamlamasının ardından, yeni asgari ücret rakamını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TÜRK-İŞ Genel Başkan Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile açıklaması bekleniyor.

YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ GÜNDEMDE

Mevzuat gereği Asgari Ücret Tespit Komisyonunun aldığı zam kararı, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihi takip eden ayın başında uygulamaya giriyor. Yeni asgari ücret rakamının beklentiler doğrultusunda yarın açıklanması halinde, artışın 1 Temmuz itibarıyla geçerli olabilmesi için yönetmelik değişikliği gerekecek.

Bu doğrultuda, yönetmelikte asgari ücretin yürürlüğe girme tarihiyle ilgili ifadelerin, "Asgari ücret başka bir yürürlük tarihi belirtilmediği takdirde yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer." şeklinde değiştirilmesi bekleniyor.

