FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. EYT'de son dakika gelişmesi: TİSK Başkanı Akkol, 'Bakan Bey müjdeyi verdi' diyerek duyurdu! 'SGK prim farkı giderilecek'

EYT'de son dakika gelişmesi: TİSK Başkanı Akkol, 'Bakan Bey müjdeyi verdi' diyerek duyurdu! 'SGK prim farkı giderilecek'

01.12.2022 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: EYT'de SGK pirim farkı müjdesi geldi. TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol canlı yayında yaptığı açıklamada, emekliler ve emekli olup çalışanlar arasındaki SGK pirim farkının giderileceğini ve KGF ile işverenlere uygun kredi verileceğini duyurdu. Akkol açıklamasının devamında "Bu çözümü şöyle önemsiyoruz sadece işverenleri değil emekli olup çalışmaya devam etmek isteyenler için de çok önemli." ifadelerini kullandı. İşte EYT düzenlemesinde milyonları ilgilendiren son gelişmeler...

EYT'de son dakika gelişmesi: TİSK Başkanı Akkol, 'Bakan Bey müjdeyi verdi' diyerek duyurdu! 'SGK prim farkı giderilecek'

Son dakika: Asgari ücret zam oranı için milyonların beklediği toplantı bugün yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ile bir araya geldi. 18 milyon SGK'lının beklediği zam oranı için gözler çıkacak rakama çevrilirken, TİSK'ten EYT için çok önemli açıklamalar geldi. SGK pirim farkı müjdesinin Bakan Bilgin tarafından kendilerine iletildiğini duyuran TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, "Emeklilerle, emekli olup çalışanlar arasındaki SGK prim farkı giderilecek" dedi. Asgari ücret zam oranıyla ilgili de dikkat çeken ifadeler kullanan Akkol, "Bu çözümü şöyle önemsiyoruz sadece işverenleri değil emekli olup çalışmaya devam etmek isteyenler için de çok önemli." diye konuştu.

SON DAKİKA: EYT'DE SGK PİRİM FARKI MÜJDESİ

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

Çalışanlarımızın mutluluğu önemli. EYT konusunda hem işletmelerin hem çalışanların beklentilerini çözümleyecek formüller üzerinde çalışıyoruz. TİSK'in de işveren kuruluşların da görüşleri alındı. Biz TİSK olarak beklentilerimizi çözüm önerileriyle sunuyoruz.

"SAYIN BAKANIMIZ MÜJDELİ HABERİ VERDİ"

Emekli olup çalışmaya devam edecek kişilerin işveren maliyetleri artıyor. TİSK bir anket yaptı, burada şunu gördük yüzde 80'in üzerindeki kişiler işe devam etmek istiyor. İşverenler de bu kişilerin devam etmesini istiyor burada bir uyum görüyoruz. Emekli çalıştırırsanız SGK'da bir yük söz konusu. Sayın Bakanımız müjdeli haberi kapalı toplantıda vermişti.

"SGK PRİM FARKI GİDERİLECEK"

Emeklilerle, emekli olup çalışanlar arasındaki SGK prim farkı giderilecek! İşverenlere ilave bir maliyet olmadan istihdam devam edecek. Bu çözümü şöyle önemsiyoruz sadece işverenleri değil emekli olup çalışmaya devam etmek isteyenler için de çok önemli.

KIDEM TAZMİNATI KREDİ DESTEĞİ

Emekli olacak çalışanların aynı anda emekli olması durumunda ciddi finansman çıkması söz konusu. Bakanımız KGF'den uygun kredi ile işverenlerin yalnız bırakılmayacağı müjdesini verdi.

Üçüncü konu yüzlerce kişinin aynı anda emekli olması durumunda iş sağlığı ve güvenliği etkileyecek durumlar ortaya çıkabiliyor. Planlama dahilinde olunması gerekiyor."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Düşük faizli konut kredisi için düğmeye basıldı! İşte kulislerde konuşulan rakamlar! Düşük faizli konut kredisi için düğmeye basıldı! İşte kulislerde konuşulan rakamlar!
Motorinde yeni tabela! Akaryakıtta indirimMotorinde yeni tabela! Akaryakıtta indirim
Yarın son gün! 61,5 zamlandı, cezası var...Yarın son gün! 61,5 zamlandı, cezası var...
Anahtar Kelimeler:
son dakika EYT

En Çok Okunan Haberler

İran milli takımının elenmesini kutlayan bir kişi, başından vurularak öldürüldü!

İran milli takımının elenmesini kutlayan bir kişi, başından vurularak öldürüldü!

Asgari ücret olası zam tablosu! 6 farklı oran masada

Asgari ücret olası zam tablosu! 6 farklı oran masada

İBB Başkanı İmamoğlu'na depremzede kadından tepki!

İBB Başkanı İmamoğlu'na depremzede kadından tepki!

3 aracı birleştirmişler... Türkiye'de 7 milyona satılıyor

3 aracı birleştirmişler... Türkiye'de 7 milyona satılıyor

İstanbul Havalimanı’nda yeni sistem devreye giriyor!

İstanbul Havalimanı’nda yeni sistem devreye giriyor!

100 milyon harcandı! 100 bin liraya kiracı bulunamıyor

100 milyon harcandı! 100 bin liraya kiracı bulunamıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Hak ettiğinizden fazlasını alacaksınız

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

TikTok'ta viral oldu! Pratikliğiyle gönülleri fethediyor

TikTok'ta viral oldu! Pratikliğiyle gönülleri fethediyor

Evlenme teklifini reddeden genç kadını kucaklayıp kaçırdı!

Evlenme teklifini reddeden genç kadını kucaklayıp kaçırdı!

Çarpıcı uyarı: "Faydası yok zararı var"

Çarpıcı uyarı: "Faydası yok zararı var"

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.