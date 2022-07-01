Son dakika: Asgari ücret zammı açıklandı! Asgari ücret ne kadar oldu? 2022 asgari ücret ara zammı ne kadar, yüzde kaç oldu?

Asgari ücret ne kadar oldu sorusunun yanıtı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında belli oldu. 2022 yılı asgari ücret zammının ne kadar, yüzde kaç olduğu birçok çalışan vatandaşın gündeminde yer almaya başladı. Bugün üçüncü kez yapılan asgari ücret toplantısının ardından, asgari ücrete yapılan zam miktarı belli oldu ve yeni ücret açıklandı. Peki, Asgari ücret ne kadar oldu? 2022 asgari ücret ara zammı ne kadar, yüzde kaç oldu?

YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Yeni asgari ücret miktarı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yaptığı açıklamalar sonrasında belli oldu. Buna göre, asgari ücret yüzde 30'luk zamla net 5500 liraya yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklanan zammın ara zam olduğunu belirterek, yılbaşında bir zam daha yapılacağını belirtti.

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Asgari ücret zammının açıklanmasıyla birlikte birçok kişi yeni asgari ücretin ne zaman maaşlara yansıyacağını merak ediyor. Asgari ücret zammının 1 Temmuz'da yani Temmuz ayı içinde açıklanmasıyla nedeniyle, zamlı maaşlar Ağustos ayında hesaplara yansıyacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücretle ilgili yaptığı son açıklamada, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışıyor. İnşallah arkadaşlarımız çalışmayı efradını cami ağyarını mani bir şekilde bitirirler. Biliyorum ki Asgari Ücret Tespit Komisyonu en ideal seviyeyi belirleyecek. Biz de inşallah müjdeli haberi işçilerimizle, emekçilerimizle paylaşırız. Hiçbir vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme sözümüz, kararlığımız var. Şartlara göre ne yapılması gerekiyorsa onu yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

ASGARİ ÜCRET İÇİN OLUŞAN BEKLENTİ NE KADARDI?

Asgari ücret zammıyla ilgili birçok kurum ve kişiler tarafından, oluşan enflasyon oranı sonrasında asgari ücret beklentileri açıklanmıştı. Vatandaş tarafından da beklenti, asgari ücret zammının 6 bin lirayı geçmesi yönünde olmuştu.

Vergi Uzmanı Muhammet Bayram asgari ücret beklentisiyle ilgili açıklamasında, "Benim beklentim asgari ücretin yüzde 40 olacağı yönünde. 6 bin lira psikolojik sınır var. 3. senaryoda yüzde 40’lık artışla 5 bin 954 liraya ulaşacak. Ben yüzde 40’tan fazla bir artış bekliyorum. Geçtiğimiz dönemde asgari ücrete zam yapıldığında özel sektör çalışanlarına da artış yapıldı. OSB’ler açıklama yaptı biz 1500 lira artış yaptık dedi. Bu aslında bir zam değil düzeltmedir. Zam olması için yüzde 40’ın üzerinde olması gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

ASGARİ ÜCRET NE KADARDI?

2021 yılında yapılan asgari ücret zammı sonrasında, brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira olarak uygulanan asgari ücret yüzde 50'lik artışla 2022 yılı için brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira olarak belirlenmişti.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN OLUŞAN 3 SENARYO ŞUNLARDI

İlk senaryo;

Sene sonu enflasyon beklentisinin yüzde 76 olduğunu düşünülürse birinci senaryoda artışın 1.105 lira olacağı ifade ediliyordu. Buna göre eğer senaryo bir gerçekleşirse güncel asgari ücret 5 bin 353 TL olacaktı.

İkinci senaryo;

İkinci senaryoya göre asgari ücret zammının %18'lik bir artışla yeni maaşın 5 bin 18 lira olması düşünülüyordu.

Üçüncü senaryo;

Üçüncü senaryoda ise 4.253 TL olan asgari ücretin %30 zamla 5.954 TL olması düşünülüyordu.

