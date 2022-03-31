SON DAKİKA: Asgari ücret zammı için canlı yayında dikkat çeken sözler! 'Çok ciddi zam gelecek, erken seçim ihtimali...'

Son dakika haberi... Türkiye'de milyonlarca kişi asgari ücret konusundaki hamleleri merak ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta yaptığı açıklamada gerek görülürse asgari ücret için yeni bir çalışma yapılabileceğini belirtmişti. Posta Gazetesi Yazarı Murat Çelik, asgari ücret ve EYT hamlesinden sonra bir erken seçim ihtimali olabileceğini belirtti.

Gazeteci Murat Çelik, Habertürk'te katıldığı programda asgari ücret ve EYT konusundan sonra erken seçim ihtimalinin olduğunu söyledi.

'NİSAN AYINDA ZAMLAR DEVAM EDECEK'

'Olağanüstü ekonomik koşullar yaşıyoruz. Yılbaşında asgari ücrete zam yapıldığında yüzde elli çok ciddi bir yükseliş olarak görüldü. Asgari ücrete gelen zam eridi. Et fiyatları, peynir fiyatları, şeker fiyatları arttı. Hammadde ve girdiler yükseldiği anda zamlar devam edecek gibi görünüyor. Süt fiyatlarındaki artış Nisan ayına yansıyacak Nisan'ın ilk haftasında peynire de zam gelmesi bekleniyor.

'TEMMUZ AYINDA ASGARİ ÜCRETE CİDDİ BİR ZAM GELECEK'

Piyasanın gerçekleri de var. Resmi olarak asgari ücret ödediği çalışanından maaşın bir kısmını geri alan işverenler olduğunu da duyuyoruz. Temmuz ayında asgari ücrete ciddi bir zam geleceğini artık kesin olarak söyleyebiliriz. Enflasyona göre bir düzeltme yapılacaksa o ciddi bir oran olacak.

SON DAKİKA: ASGARİ ÜCRET VE EYT'DEN SONRA ERKEN SEÇİM OLUR MU?

EYT düzenlemesi için de çalışmalar başladı. Mayıs ayında EYT çalışması yapılacak. İnsanların kafasında 'Erken seçim olur mu?' ihtimali var. Ben bu ihtimale yok diyemem. İktidar siyasi partiler yasasını değiştirdi. Asgari ücret ve EYT sorunu çözülürse bir erken seçim yaşayabiliriz.'

