FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SON DAKİKA: Asgari ücret zammı için canlı yayında dikkat çeken sözler! 'Çok ciddi zam gelecek, erken seçim ihtimali...'

SON DAKİKA: Asgari ücret zammı için canlı yayında dikkat çeken sözler! 'Çok ciddi zam gelecek, erken seçim ihtimali...'

31.03.2022 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret konusunda son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Temmuz ayında asgari ücrete ciddi bir zam geleceği ifade edilirken Habertürk yayınına konuk olan Gazeteci Murat Çelik erken seçim ihtimalini de değerlendirdi. Şekere bugün bir zam geldiğini, Nisan'da peynir ve süt ürünlerine zam geleceğini ifade eden Murat Çelik, asgari ücrete yılbaşında gelen zammın eridiğini belirtti. Erken seçim ihtimali var mı? İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: Asgari ücret zammı için canlı yayında dikkat çeken sözler! 'Çok ciddi zam gelecek, erken seçim ihtimali...'

Son dakika haberi... Türkiye'de milyonlarca kişi asgari ücret konusundaki hamleleri merak ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta yaptığı açıklamada gerek görülürse asgari ücret için yeni bir çalışma yapılabileceğini belirtmişti. Posta Gazetesi Yazarı Murat Çelik, asgari ücret ve EYT hamlesinden sonra bir erken seçim ihtimali olabileceğini belirtti.

Gazeteci Murat Çelik, Habertürk'te katıldığı programda asgari ücret ve EYT konusundan sonra erken seçim ihtimalinin olduğunu söyledi.

3

'NİSAN AYINDA ZAMLAR DEVAM EDECEK'

'Olağanüstü ekonomik koşullar yaşıyoruz. Yılbaşında asgari ücrete zam yapıldığında yüzde elli çok ciddi bir yükseliş olarak görüldü. Asgari ücrete gelen zam eridi. Et fiyatları, peynir fiyatları, şeker fiyatları arttı. Hammadde ve girdiler yükseldiği anda zamlar devam edecek gibi görünüyor. Süt fiyatlarındaki artış Nisan ayına yansıyacak Nisan'ın ilk haftasında peynire de zam gelmesi bekleniyor.

4

'TEMMUZ AYINDA ASGARİ ÜCRETE CİDDİ BİR ZAM GELECEK'

Piyasanın gerçekleri de var. Resmi olarak asgari ücret ödediği çalışanından maaşın bir kısmını geri alan işverenler olduğunu da duyuyoruz. Temmuz ayında asgari ücrete ciddi bir zam geleceğini artık kesin olarak söyleyebiliriz. Enflasyona göre bir düzeltme yapılacaksa o ciddi bir oran olacak.

5

SON DAKİKA: ASGARİ ÜCRET VE EYT'DEN SONRA ERKEN SEÇİM OLUR MU?

EYT düzenlemesi için de çalışmalar başladı. Mayıs ayında EYT çalışması yapılacak. İnsanların kafasında 'Erken seçim olur mu?' ihtimali var. Ben bu ihtimale yok diyemem. İktidar siyasi partiler yasasını değiştirdi. Asgari ücret ve EYT sorunu çözülürse bir erken seçim yaşayabiliriz.'

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son dakika: Şeker fiyatlarına zam geldi! Gelecek aylarda birçok ürüne zam kapıdaSon dakika: Şeker fiyatlarına zam geldi! Gelecek aylarda birçok ürüne zam kapıda
Akaryakıta fiyat ayarı! Motorine ikinci kez...Akaryakıta fiyat ayarı! Motorine ikinci kez...
Araç sahipleri dikkat! Akaryakıt için flaş iddiaAraç sahipleri dikkat! Akaryakıt için flaş iddia
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dünyaya böyle duyurdular! 'Rus ordusu hazırlıklara başladı'

Dünyaya böyle duyurdular! 'Rus ordusu hazırlıklara başladı'

Survivor'da şaşırtan veda! Yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu

Survivor'da şaşırtan veda! Yarışmacılar gözyaşlarına boğuldu

Araç sahiplerinin beklediği motorin indirimi geldi! İşte yeni fiyatlar

Araç sahiplerinin beklediği motorin indirimi geldi! İşte yeni fiyatlar

Staj sigortasında kapsam genişliyor!

Staj sigortasında kapsam genişliyor!

Altın ve dolar için İslam Memiş’ten ‘yaz’ uyarısı

Altın ve dolar için İslam Memiş’ten ‘yaz’ uyarısı

Petrol fiyatı rezerv hamlesi ile sert düştü!

Petrol fiyatı rezerv hamlesi ile sert düştü!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Peygamber Efendimizin sırrı! İçen şifa buluyor

Peygamber Efendimizin sırrı! İçen şifa buluyor

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Cinsel ilişki oyuncağı sıkışınca hastaneye zor yetişti

Cinsel ilişki oyuncağı sıkışınca hastaneye zor yetişti

Sahne kıyafetleriyle dillerden düşmüyor! Alternatif öneriler...

Sahne kıyafetleriyle dillerden düşmüyor! Alternatif öneriler...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.