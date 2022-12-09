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Son dakika | Asgari ücret zammında 4 yeni senaryo! Bakan Bilgin, o rakamı söyleyince hesaplar yeniden değişti

09.12.2022 08:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Asgari ücret zammı için gözler 14 Aralık'la çevrilirken, dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in Meclis'te yaptığı açıklama dikkat çekti. Bakan Bilgin "Kamuoyunun beklentisi çok yüksek çıktı. 8 bin TL çıktı" ifadelerini kullanırken, kulislerde 4 senaryo konuşulmaya başlandı. Asgari ücret zammı için 4 farklı rakamın masada olduğu belirtilirken, gözler kritik toplantıya çevrildi.

Son dakika | Asgari ücret zammında 4 yeni senaryo! Bakan Bilgin, o rakamı söyleyince hesaplar yeniden değişti

Son dakika: Asgari ücret zammı için geri sayım sürerken, milyonların gözü dün akşam Meclis'teydi. "2023 asgari ücret zammı ne kadar olacak?" sorusuna anıt arayan çalışanlar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Meclis'te bütçe komisyonu görüşmeleri sırasında yaptığı açıklamaya dikkat kesildi. Asgari ücretle ilgili yapıla ve kamuoyunda gündem olan anketle ilgili konuşan Bakan Bilgin, dikkat çeken ifadeler kullandı. Bakan Bilgin'in açıklamaları sonrası asgari ücret zammı için hesaplamalar yeniden yapılırken, kulislerde 4 farklı senaryo konuşulmaya başlandı.

SON DAKİKA | BAKAN BİLGİN'DEN ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI

Bakan Bilgin, Meclis'te yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Enflasyon karşısında asgari ücretin değeri eridi. Sendikalarla istişare ediyoruz. Asgari ücret için geçen sene de anket yaptırmıştık. Bu bir beklenti araştırması. Kamuoyunun beklentisi çok yüksek çıktı. 8 bin TL çıktı. İşverenlerin beklentisi 7 bin TL çıktı. Asgari ücret dışında ücret alan işçilerin beklentisi 7.500 TL çıktı. Asgari ücrette düzenleme yaptığımız zaman tüm çalışanların maaşında değişimler oluyor"

Bakan Bilgin'den asgari ücret sözleri: 'Konuşulan rakamlar...' Bakan Bilgin'den asgari ücret sözleri: 'Konuşulan rakamlar...'

ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA HESAPLAR DEĞŞİŞTİ, 3 FARKLI RAKAM MASADA

Milyonlarca çalışanın gözü 2023 yılı asgari ücreti ile ilgili açıklamalara ve toplantılara çevrilirken, asgari ücretin ne kadar artacağı ve işverene maliyeti ile ilgili yeni senaryolar konuşulmaya başlandı.

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YÜZDE 45 ZAM İLK SEÇENEK

NTV'de yer alan habere göre; ilk senaryo net asgari ücretin 8 bin liraya çıkması.

Net olarak yüzde 45 artırılan asgari ücret brüt 9 bin 412 liraya çıkıyor ve işverene maliyeti de 11 bin 59 lira oluyor.

ASGARİ ÜCRET İÇİN 8 BİN 250 TL İDDİASI

İkinci senaryo yüzde 50 artışla 8 bin 250 liraya yükseltilmesi.

Brüt ücret 9 bin 706 liraya çıkıyor ve işverene maliyeti 11 bin 404 lira oluyor.

YÜZDE 55 ZAM DA MASADA

Üçüncü senaryo asgari ücretin yüzde 55'lik artış ile 8 bin 500 lira seviyesine ulaşması.

Bu durumda brüt ücret 10 bin liraya, işverene maliyeti ise 11 bin 750 liraya yükseliyor.

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EN YÜKSEK İDDİA: 8 BİN 750 TL

Son senaryo ise net asgari ücretin yüzde 60 artışla 8 bin 750 liraya çıkarılması.

Bu durumda brüt ücret 10 bin 294 liraya, işverene maliyet ise 12 bin 95 liraya denk geliyor

İKİNCİ TOPLANTI 14 ARALIK'TA

Asgari ücrette ikinci toplantı 14 Aralık'ta yapılacak.

Üçüncü veya dördüncü toplantının ardından yeni yılda geçerli olacak asgari ücret belli olacak.

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