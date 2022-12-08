Türkiye'nin gözü kulağı Meclis'te! 2023 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Bakan Bilgin'den asgari ücret sözleri: 'Konuşulan rakamlar...'

Bakan Bilgin'den son dakika asgari ücret açıklaması geldi! Asgari ücretle ilgili yapıla ve kamuoyunda gündem olan anketle ilgili konuşan Bakan Bilgin, asgari ücret zammının sadece asgari ücretli çalışanları ilgilendirmediğini konuşulan rakamların elbette olduğunu fakat Meclis'te söylemenin doğru olmadığını belirtti.

İŞTE BAKAN BİLGİN'İN ASGARİ ÜCRETLE İLGİLİ O SÖZLERİ

"Enflasyon karşısında asgari ücretin değeri eridi. Sendikalarla istişare ediyoruz. Asgari ücret için geçen sene de anket yaptırmıştık. Bu bir beklenti araştırması. Kamuoyunun beklentisi çok yüksek çıktı. 8 bin TL çıktı. İşverenlerin beklentisi 7 bin TL çıktı. Asgari ücret dışında ücret alan işçilerin beklentisi 7.500 TL çıktı. Asgari ücrette düzenleme yaptığımız zaman tüm çalışanların maaşında değişimler oluyor.

ASGARİ ÜCRETTE SON DAKİKA! 'KONUŞULAN RAKAMLAR VAR...'

Toplumun yüzde 38'i asgari ücretle çalışıyor ancak asgari ücret sadece asgari ücret alanları ilgilendirmiyor. Asgari ücret zammı için konuşulan rakamlar elbette var fakat burada söylemem doğru olmaz."