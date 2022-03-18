FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son dakika: Asgari ücrete 850 TL zam mı geliyor? Temmuz ayında ara zam masada

Son dakika: Asgari ücrete 850 TL zam mı geliyor? Temmuz ayında ara zam masada

18.03.2022 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Asgari ücrete 850 TL zam gelme ihtimali ortaya çıktı. AK Partili Cahit Özkan'ın "Asgari ücrete yılda iki zam konusu aklımızda var." açıklaması beklentiyi artırdı. Uzmanlar, asgari ücrete yarıyıl zammı gelmesi hâlinde, 2022'nin ilk 6 aylık enflasyon rakamının esas alınabileceğini belirtirken, bu durumda Temmuz ayında asgari ücrete 850 TL zam geleceği konuşuluyor. İşte asgari ücrete yapılması planlanan ara zamla ilgili tüm detaylar...

Son dakika: Asgari ücrete 850 TL zam mı geliyor? Temmuz ayında ara zam masada

Son dakika: Asgari ücrete Temmuz ayında yeni zam yapılması planlanıyor. AK Partili Cahit Özkan'ın "Asgari ücrete yılda iki zam konusu aklımızda var. Mevzuatı değiştirerek bunu yaparız. Vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz" sözleri, beklentiyi artırırken, uzmanlar asgari ücrete 850 TL'lik bir zammın gelebileceğini belirtiyor.

Koronavirüs salgını, Rusya-Ukrayna savaşı derken gelen zamlar karşısında vatandaşlar ne yapacağını şaşırdı. Başta elektrik ve akaryakıt olmak üzere artan fiyatlar ve hayat pahalılığı herkesi isyan ettiriyor. Sene başında 2 bin 825 TL olan mevcut asgari ücret, 2022 yılı için yaklaşık yüzde 50 oranında bir artışla 4 bin 250 TL olarak açıklanmıştı, yüksek enflasyon karşısında maaşlar ise her geçen gün gittikçe eriyor.

SON DAKİKA | ASGARİ ÜCRETE TEMMUZDA ZAM!

Bu yıl Türkiye'de de enflasyonun yüzde 40 ve üzerinde olması bekleniyor. Hâl böyle olunca "asgari ücrette yarıyıl zammı" beklentisi kuvvetlendi. Önceki akşam bir TV kanalında konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Asgari ücrete yılda iki defa zam getirilmesi konusunu Cumhurbaşkanımız zaten ifade etmişti. Bu yapılabilir. Şu anki mevzuat gereği yılda bir defa yapılıyor ancak bunu değiştirmek mümkün. Aklımızda var. Zamanı geldiğinde, bir yıl geçmesi beklenmeksizin zam yaparız. Vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Maliyet artışı mı var? O zaman vatandaşımızın gelirinde de artışı sağlayacak tedbir ve kararları alacağız" diye konuştu.

SON DAKİKA ASGARI UCRETE ZAM

ASGARİ ÜCRETE 850 TL ZAM GELEBİLİR

Türkiye Gazetesinde yer alan habere göre; bu açıklamanın ardından uzmanlar, asgari ücrete yarıyıl zammı gelmesi hâlinde, 2022'nin ilk 6 aylık enflasyon rakamının ya da buna yakın bir oranın esas alınabileceğini belirtti. Uzmanlar “Söz konusu rakam bugünkü projeksiyonlara göre yüzde 20 civarı bir orana denk gelebilir. Bu durumda asgari ücrete temmuzdan itibaren geçerli olmak üzere yaklaşık 850 TL zam gelebilir” görüşünü dile getiriyor.

fg

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çeyrek altın bugün ne kadar?Çeyrek altın bugün ne kadar?
Piyasaların merakla beklediği kritik faiz kararı açıklandı!Piyasaların merakla beklediği kritik faiz kararı açıklandı!
3600 ek gösterge ve EYT’de kritik viraj aşıldı! Üçüncü toplantının tarihi belli oldu…3600 ek gösterge ve EYT’de kritik viraj aşıldı! Üçüncü toplantının tarihi belli oldu…
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Öğrencilerin sır ölümü! Atılan konuma gittiler, sonrası korkunç

Öğrencilerin sır ölümü! Atılan konuma gittiler, sonrası korkunç

Galatasaray'ın yenilgisi sonrası Türk futboluna büyük şok!

Galatasaray'ın yenilgisi sonrası Türk futboluna büyük şok!

Benzin ve motorinde yeniden indirim

Benzin ve motorinde yeniden indirim

Zam geldi... Yurt dışına çıkış harcı ne kadar oldu?

Zam geldi... Yurt dışına çıkış harcı ne kadar oldu?

EPDK'dan elektrik fiyatları için karar

EPDK'dan elektrik fiyatları için karar

AK Parti'den dikkat çeken zam sinyali

AK Parti'den dikkat çeken zam sinyali

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

En kolay şerbetli tatlılar! Şefinden damak çatlatan tarifler

En kolay şerbetli tatlılar! Şefinden damak çatlatan tarifler

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Fiyatı, kamerası ve performansı ile fark yaratıyor!

Fiyatı, kamerası ve performansı ile fark yaratıyor!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Gazi dedesinin protez bacağını bağışladı! “Tarihi eser...”

Gazi dedesinin protez bacağını bağışladı! “Tarihi eser...”

Alanların beş yıldızdan aşağı vermediği çok kullanışlı ürünler

Alanların beş yıldızdan aşağı vermediği çok kullanışlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.