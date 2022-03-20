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SON DAKİKA | Asgari ücrete ikinci zamda yeni detaylar! Tarih netleşiyor, işte masadaki rakam...

20.03.2022 13:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Asgari ücrete ikinci zam yeniden gündeme geldi. Enflasyon karşısında 2022'nin başında yapılan zammın enflasyon karşısında erimesiyle açıklamalar peş peşe gelmeye başladı. "Asgari ücret ne kadar olacak?" sorusuna yanıt olarak hesaplamalar şimdiden yapılmaya başlanırken, AK Parti'den zammın ne zaman belli olacağıyla ilgili açıklama geldi. AK Parti Milletvekili Abdullah Doğru, "Cumhurbaşkanımız açıklayacak duyacaksınız." diyerek o tarihi işaret etti.

SON DAKİKA | Asgari ücrete ikinci zamda yeni detaylar! Tarih netleşiyor, işte masadaki rakam...

Son dakika: Asgari ücrete yeni zam geliyor... Artan enflasyonla birlikte maaşlara yapılan zamlar günden güne erirken, asgari ücrete ikinci zam yapılması gündeme geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, asgari ücrete yeni bir zam yapılabileceğinin sinyalini verirken, AK Parti Milletvekili Abdullah Doğru da kritik tarihi işaret etti. Gelen peş peşe açıklamaların ardından milyonlarca çalışan "Asgari ücret kaç TL olacak?" sorusuna şimdiden yanıt aramaya başlarken, masadaki rakam da kulislere sızdı.

SON DAKİKA | ASGARİ ÜCRETE İKİNCİ ZAM GELİYOR

Asgari ücrete ilişkin konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, yeni bir zammın sinyalini vermişti.

Yıl ortasını işaret eden Özkan, "Cumhurbaşkanımız zaten ifade etmişti. Bu yapılabilir. Şu andaki mevzuat gereği yılda bir kez yapılıyor ancak bunu değiştirmek mümkün. Zamanı geldiğinde bir yıl geçmesi beklenmeksizin zam yaparız. Vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

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Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Üyesi ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de vatandaşın gelirlerini artırıcı önlemlerin alınması gerektiğini vurgulayarak, "Gerekirse Türkiye'de yıl ortasında asgari ücrete bir daha bakılmalı" demişti.

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ASGARİ ÜCRETE YAPILACAK İKİNCİ ZAMMIN TARİHİNİ AÇIKLADI

Tüm bu açıklamaların ardından bugün bir zam sinyali de AK Parti Adana Milletvekili ve TBMM Tarım Komisyonu Üyesi Abdullah Doğru'dan geldi.

Doğru, artan mazot ve gübre maliyetlerinin altında çiftçinin ezdirilmeyeceğini, emekliden çalışana her kesimi kapsayan müjdelerin haziran ayında duyurulacağını ifade etti.

Doğru, tüm kesimleri ilgilendiren açıklamasında şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz olarak gıdaya ulaşmakta vatandaşın ulaşmasında en ufak sıkıntıya müsaade etmeyeceğiz. İşçimiz, asgari ücretlimize emeklimiz, memurumuza zam yaptık, artan fiyatlarla ilgili maaşlarda erime oldu.

"CUMHURBAŞKANIMIZ AÇIKLAYACAK"

Bu zamlardan daha fazlasını yapacağız. Hiç kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Özellikle haziran ve hazirandan sonra bunu Cumhurbaşkanımız açıklayacak, duyacaksınız. 20 senedir bu ülkeyi nasıl bu noktaya getirdiysek Cumhurbaşkanımız enflasyona da hiçbir vatandaşımızı ezdirmeyecek."

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ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor.

Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

ASGARİ ÜCRET 5 BİN TL'NİN ÜZERİNE Mİ ÇIKACAK?

Uzmanlar, olası bir zamda 2022'nin ilk 6 aylık enflasyon rakamının baz alınabileceğini belirtiyor. Buna göre, artış oranı yüzde 20'ler civarında olabilir, bu da 850 TL'lik artışa denk geliyor.

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