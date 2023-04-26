FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son dakika: Asgari ücrete Temmuz zammı! 8.506 liradan 10.328 liraya yükselecek: Refah payı ile yüzde 30…

Son dakika: Asgari ücrete Temmuz zammı! 8.506 liradan 10.328 liraya yükselecek: Refah payı ile yüzde 30…

26.04.2023 08:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret zammı Temmuz 2023 için milyonlar tarafından merak edilirken, tahminler de gelmeye başladı. Memur ve emekli zammı gibi bu yıl da Temmuz ayında ara bir artış yapılacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan yeni asgari ücretin, 6 aylık enflasyon ile şekil alması bekleniyor. Merkez Bankası verilerine göre ise asgari ücrete gelecek zam oranı şimdiden yüzde 21 seviyesinin üzerine yükseldi. İşte, asgari ücret zammı son dakika haberleri…

Son dakika: Asgari ücrete Temmuz zammı! 8.506 liradan 10.328 liraya yükselecek: Refah payı ile yüzde 30…

Memur ve emekli zammı için gözler Temmuz ayına çevrilmişken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın asgari ücret zammı için de aynı dönemi işaret etmesiyle, “2023 asgari ücrete zam ne zaman gelecek, asgari ücret ne kadar olacak?” soruları araştırılmaya başlandı. Brüt 10.008 TL, net ise 8.506 TL olarak belirlenen asgari ücret için Temmuz ayında yapılacak zamda kritik öneme sinyal geldi.

iStock-1382270483

ENFLASYON BELİRLEYİCİ OLACAK

Emekli ve memur zammı üzerinde etkili olan 6 aylık enflasyon rakamları asgari ücret Temmuz zammı üzerinde de etkili olacak. Bu kapsamda Merkez Bankası'nın Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 6 aylık enflasyon rakamları hesabı belli oldu. Ekonomistlerin tahmini yüzde 21 düzeyinde oluştu.

1 (183)

TEMMUZ 2023 ZAM ORANI HESAPLARI

Hesaplanan 6 aylık enflasyon oranı: Yüzde 21,43
6 aylık SGK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 21,43
Ocak 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 8
Temmuz 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 6
6 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 13,43
6 aylık memur ve memur emeklisi zammı: Yüzde 19,43

1 (147)

ASGARİ ÜCRETE TEMMUZ ZAMMI HESABI

Merkez Bankası’nın açıkladığı enflasyon tahminine göre yapılan hesapta 8.506 lira olan asgari ücretin yüzde 21,43’lük artış ile 10.328 lira olması öngörülüyor. Ancak asgari ücret üzerinde enflasyona ek olarak ilave bir refah payı beklentisi de var. Yüzde 30 seviyesine tamamlanması beklentisi hakim olan yeni asgari ücretin bu hesap ile 11.057 liraya yükselme ihtimali bulunuyor.

1 (106)

7.1 MİLYON KİŞİYİ DOĞRUDAN İLGİLENDİRİYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın teklifi üzerine Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıp yeni asgari ücreti her zaman belirleyebiliyor. Bu ister yıllık ister aylık olabiliyor. Haziran ayı enflasyon oranının ardından asgari ücretlilerle birlikte memur ve emeklilere yapılacak zam oranı da netleşecek. Türkiye'de 27 milyon civarında kayıtlı çalışan bulunuyor. Toplam sigortalarının yüzde 41'i, 7 milyon 131 bini asgari ücretle çalışıyor. Asgari ücret zammı dolaylı olarak tüm vatandaşları ilgilendiriyor.

asgari

ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARININ DA MAAŞLARINI ARTIRACAK

Çalışanlarını enflasyona karşı korumak isteyen birçok şirket geçtiğimiz yıl yapılan asgari ücret artışı sonrası ek zam yapmıştı. Bu yıl da asgari ücretin yeniden belirlenmesi sonrasında özel sektörde de maaşlar genel seviyesinin yükselmesi bekleniyor. Öncelikle asgari ücret seviyesinde maaş alanlar için artış yapılırken daha sonra üstünde ücreti olanların aylıkları da yukarıya çekiliyor. Bu arada asgari ücretten vergi alınmaması ve asgari ücret üzerinde maaşı olanlarında bu muafiyetten yararlanması şirketler açısından önemli bir destek oluyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı bugün açılıyorAnkara-Sivas Hızlı Tren Hattı bugün açılıyor
1 ve 19 Mayıs'ta ücretsiz ulaşım! 1 ve 19 Mayıs'ta ücretsiz ulaşım!
Yeni indirim yolda: Fiyatlar o gün değişiyor!Yeni indirim yolda: Fiyatlar o gün değişiyor!
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret

En Çok Okunan Haberler

Seçime kadar yeni müjdeler duyurulacak mı? Merak edilen soruyu böyle yanıtladı

Seçime kadar yeni müjdeler duyurulacak mı? Merak edilen soruyu böyle yanıtladı

Prof. Dr. Görür: Küçük-orta boyutlu depremler olabilir ama...

Prof. Dr. Görür: Küçük-orta boyutlu depremler olabilir ama...

2. el aracı olanlar dikkat! Yeniden gündeme geldi

2. el aracı olanlar dikkat! Yeniden gündeme geldi

Darphane altın sertifikası da arayı açtı!

Darphane altın sertifikası da arayı açtı!

CW ENERJİ HALKA ARZ kaç lot düşer? CW Enerji halka arz ne zaman, hangi bankalarda? Geri sayım başladı!

CW ENERJİ HALKA ARZ kaç lot düşer? CW Enerji halka arz ne zaman, hangi bankalarda? Geri sayım başladı!

Altında çift tarifeye yeni hamle! Bundan sonra...

Altında çift tarifeye yeni hamle! Bundan sonra...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

“22 milyonda bir ihtimal” demişlerdi! Köpeği sayesinde hayatta kaldı

“22 milyonda bir ihtimal” demişlerdi! Köpeği sayesinde hayatta kaldı

Kiraladığı evde prizin içinde gizli kamera buldu! “Duşun olduğu yeri...”

Kiraladığı evde prizin içinde gizli kamera buldu! “Duşun olduğu yeri...”

Fiyat performans ürünü kablosuz kulaklık arayanlar buraya! 1000 TL altı modelleri seçtik

Fiyat performans ürünü kablosuz kulaklık arayanlar buraya! 1000 TL altı modelleri seçtik

Düğünde damadın ihanetini ifşa etti! Mesajları okuyunca...

Düğünde damadın ihanetini ifşa etti! Mesajları okuyunca...

Cinsel organları, burunları ve ağızları kesilmiş halde bulundular

Cinsel organları, burunları ve ağızları kesilmiş halde bulundular

Ayakkabıdan yağmurluğa, terlikten şapkaya ünlü markaların en çok satan ürünleri

Ayakkabıdan yağmurluğa, terlikten şapkaya ünlü markaların en çok satan ürünleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.