Son dakika: Asgari ücrete Temmuz zammı! 8.506 liradan 10.328 liraya yükselecek: Refah payı ile yüzde 30…

Memur ve emekli zammı için gözler Temmuz ayına çevrilmişken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın asgari ücret zammı için de aynı dönemi işaret etmesiyle, “2023 asgari ücrete zam ne zaman gelecek, asgari ücret ne kadar olacak?” soruları araştırılmaya başlandı. Brüt 10.008 TL, net ise 8.506 TL olarak belirlenen asgari ücret için Temmuz ayında yapılacak zamda kritik öneme sinyal geldi.

ENFLASYON BELİRLEYİCİ OLACAK

Emekli ve memur zammı üzerinde etkili olan 6 aylık enflasyon rakamları asgari ücret Temmuz zammı üzerinde de etkili olacak. Bu kapsamda Merkez Bankası'nın Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 6 aylık enflasyon rakamları hesabı belli oldu. Ekonomistlerin tahmini yüzde 21 düzeyinde oluştu.

TEMMUZ 2023 ZAM ORANI HESAPLARI

Hesaplanan 6 aylık enflasyon oranı: Yüzde 21,43

6 aylık SGK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 21,43

Ocak 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 8

Temmuz 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 6

6 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 13,43

6 aylık memur ve memur emeklisi zammı: Yüzde 19,43

ASGARİ ÜCRETE TEMMUZ ZAMMI HESABI

Merkez Bankası’nın açıkladığı enflasyon tahminine göre yapılan hesapta 8.506 lira olan asgari ücretin yüzde 21,43’lük artış ile 10.328 lira olması öngörülüyor. Ancak asgari ücret üzerinde enflasyona ek olarak ilave bir refah payı beklentisi de var. Yüzde 30 seviyesine tamamlanması beklentisi hakim olan yeni asgari ücretin bu hesap ile 11.057 liraya yükselme ihtimali bulunuyor.

7.1 MİLYON KİŞİYİ DOĞRUDAN İLGİLENDİRİYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın teklifi üzerine Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıp yeni asgari ücreti her zaman belirleyebiliyor. Bu ister yıllık ister aylık olabiliyor. Haziran ayı enflasyon oranının ardından asgari ücretlilerle birlikte memur ve emeklilere yapılacak zam oranı da netleşecek. Türkiye'de 27 milyon civarında kayıtlı çalışan bulunuyor. Toplam sigortalarının yüzde 41'i, 7 milyon 131 bini asgari ücretle çalışıyor. Asgari ücret zammı dolaylı olarak tüm vatandaşları ilgilendiriyor.

ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARININ DA MAAŞLARINI ARTIRACAK

Çalışanlarını enflasyona karşı korumak isteyen birçok şirket geçtiğimiz yıl yapılan asgari ücret artışı sonrası ek zam yapmıştı. Bu yıl da asgari ücretin yeniden belirlenmesi sonrasında özel sektörde de maaşlar genel seviyesinin yükselmesi bekleniyor. Öncelikle asgari ücret seviyesinde maaş alanlar için artış yapılırken daha sonra üstünde ücreti olanların aylıkları da yukarıya çekiliyor. Bu arada asgari ücretten vergi alınmaması ve asgari ücret üzerinde maaşı olanlarında bu muafiyetten yararlanması şirketler açısından önemli bir destek oluyor.



