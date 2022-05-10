Son dakika | Asgari ücrete yeni zam yapılmalı mı? AK Partililerin verdiği cevap dikkat çekti

Son dakika: 'Asgari ücrete zam yapılacak mı?' sorusunun yanıtı milyonlarca kişi tarafından merak edilirken, artan fiyatlar karşısında vatandaşların zam beklentisi ise her geçen gün artıyor. Muhalefet ısrarla asgari ücrete zam yapılması çağrısında bulunurken anket şirketleri de söz konusu gündemle ilgili sokağın nabzını tutmaya çalışıyor.

ASGARİ ÜCRETE ZAM YAPILMALI MI?

Son olarak MetroPoll Araştırma şirketi, "Asgari ücret yeniden düzenlenmeli mi?" adlı çalışmanın detaylarını kamuoyu ile paylaştı. Vatandaşa "Asgari ücrete yeni bir zam yapılmalı mı?" sorusu soruldu. Ankete katılanların yüzde 84,1 "evet" derken yalnızca yüzde 13,6'lık kısım "hayır" dedi.

AK PARTİ'YE OY VERENLER YÜZDE 78 ORANINDA "EVET" DEDİ

Araştırmaya katılan vatandaşların hangi partiye oy verdiklerine göre tablo oluşturulduğunda ise dikkat çeken sonuçlar elde edildi. Buna göre AK Parti'ye oy veren seçmenin yüzde 78,4'ü asgari ücrete yeni bir zam bekliyor. MHP'li vatandaşların yüzde 74,8'i ise yeni bir zam yapılmasını istiyor.

MUHALEFET YÜZDE 88'İN ALTINDA DÜŞMEDİ

Muhalefet kanadında da sonuçlar farklı olmadı. CHP'li seçmenin yüzde 89,8'i "Asgari ücrete yeni bir zam yapılmalı mı?" sorusuna "evet cevabını verdi. İYİ Partililerin yüzde 88'i, Saadet Partililerin ise yüzde 100'ü aynı yanıtı verdi. DEVA Partisi'ne oy vermeyi düşünen vatandaşlar da soruya yüzde 88,1 oranında "evet" dedi.

