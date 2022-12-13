FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SON DAKİKA | Asgari ücrette 'imza atmayız' resti! Hükümet masaya bu rakamla oturacak! TÜİK ve 'sosyal baskı' detayı...

SON DAKİKA | Asgari ücrette 'imza atmayız' resti! Hükümet masaya bu rakamla oturacak! TÜİK ve 'sosyal baskı' detayı...

13.12.2022 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün yeni asgari ücreti belirlemek için bugün ikinci kez bir araya gelecek. Masadaki rakamlar ise netleşmeye başladı. Hükümetin 8 bin TL üzerinde bir teklifle masaya oturması bekleniyor. Ancak yeni ücretler için teknik çalışmaların pek önem taşımadığı, asgari ücretin tespiti için yapılan çalışmalarda sosyal baskının öne çıktığı ifade ediliyor. Burada TÜİK’in yapacağı hesaplamanın ana rollerden biri olacağı dile getiriliyor.

SON DAKİKA | Asgari ücrette 'imza atmayız' resti! Hükümet masaya bu rakamla oturacak! TÜİK ve 'sosyal baskı' detayı...

Son dakika: Asgari Ücret zammı için tespit komisyonunun ikinci toplantı günü geldi. Milyonlarca çalışanın maaşını doğrudan, tüm ödemeleri ise dolaylı yoldan ilgilendiren “Asgari ücret 2023 zammı ne olacak?” sorusunun cevabına bugün bir adım daha yaklaşılacak. Daha sonraki takvim henüz belirlenmese de yıl bitmeden yeni asgari ücretin açıklanması bekleniyor. Ancak nihai rakamı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklayacağı ifade ediliyor.

iStock-1412049204

ERDOĞAN’DAN ASGARİ ÜCRET MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Kabine sonrası yaptığı açıklamada yeni ücrete ilişkin, “Asgari ücret, memur ve emekli maaşları başta olmak üzere çalışanların refah seviyelerinde gerilemeyi telafi etme yönündeki gayretlerimizin enflasyon maskesinin ardında sığınan haramzadelerce akamete uğratılmasına rıza gösteremeyiz” mesajını verdi. Asgari ücret için birçok rakam konuşulurken tarafların masaya oturacağı rakamlar da netleşti.

iStock-647148892

HÜKÜMET 8 BİN LİRA’NIN ÜZERİNDE İLK TEKLİFİ SUNACAK

Ekonomi Gazetesi’nin taraflardan edindiği bilgilere göre, bu kez teknik çalışmalar pek önem taşımıyor. Asgari ücretin tespiti için yapılan çalışmalarda sosyal baskının öne çıktığı belirtiliyor. “Sırtımızda yumurta küfesi yok, içimize sinmeyen bir rakama imza atmayız” diyen TÜRK-İŞ’in komisyondaki heyetinin başkanı Pevrul Kavlak, “Üçlü mutabakat sağlanmazsa imza atmayacağız, niye atmadığımızı da çıkacağız, kamuoyuna basına medyaya açıklayacağız” demiş ve kapıyı 7 bin 785 liradan açtı. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın anketine göre beklenti 7 bin 845 lira olurken, hükümet kanadının 8 bin TL’nin üzerinde bir ilk teklifle masaya oturacağı tahmin ediliyor.

iStock-1308681746

TÜİK VERİLERİ DİKKATE ALINACAK

Bunda, TÜİK’in yapacağı hesaplama ana rollerden birini oynayacak. Ağır, orta ve hafif işlerde çalışan bir işçinin günlük kalori ihtiyacına ve bunu sağlamak ile deneli bir beslenme için gerekli gıdanın tutarına yönelik hesaplamalar geçmiş yıllarda komisyona sunuluyordu. TÜİK her ne kadar Türkiye geneli fiyatlar üzerinden oluşturduğu veri tabanını kullansa da zaten gıda fiyatlarındaki artış tüm yurtta yüksek seyrediyor.

iStock-1447405927

VERGİ FERAGATI VE TEŞVİK İLE ÜCRET YUKARI ÇEKİLECEK

Öte yandan hükümet kanadından gelecek ilk teklifle birlikte vergi ve diğer unsurlar dikkate alınarak ücretin yukarıya doğru gitmesi için çeşitli görüşmeler yapılacak. Ücreti yukarı çekmek için kullanılacak araçlar ise kamunun teşviki ile gelir vergisi düzenlemesi. Geçmiş yıllarda uygulanan teşvikin biraz daha yükseltilerek verilmesi de pazarlığa konu edilecek.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
EYT'de 'çok güçlü' kulis bilgisi! 'Ocak ayına kaldı' deniyordu ama... EYT'de 'çok güçlü' kulis bilgisi! 'Ocak ayına kaldı' deniyordu ama...
Konut kredi faizlerinde kademeli modele geçiliyorKonut kredi faizlerinde kademeli modele geçiliyor
EYT’de yaş sınırı sonrası yeni iddia! Hak kazananların yüzde 60’ı… EYT’de yaş sınırı sonrası yeni iddia! Hak kazananların yüzde 60’ı…
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret

En Çok Okunan Haberler

Bakan Çavuşoğlu'nun sözleri Meclis'i güldürdü

Bakan Çavuşoğlu'nun sözleri Meclis'i güldürdü

Türkiye programdan çıkarılmıştı, o pilotları pişman ettirdi! Dünyayı sarsan 'şifre' iddiası

Türkiye programdan çıkarılmıştı, o pilotları pişman ettirdi! Dünyayı sarsan 'şifre' iddiası

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den EYT açıklaması!

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den EYT açıklaması!

Mustafa Sarıgül'ün asgari ücret sözleri olay oldu!

Mustafa Sarıgül'ün asgari ücret sözleri olay oldu!

Erdoğan müjdeyi verdi! İşte yeni kredi burs ücretleri...

Erdoğan müjdeyi verdi! İşte yeni kredi burs ücretleri...

Araç sahipleri dikkat! Yüzde 280 arttı, uzman isimler açıkladı: Yüzde 60 indirim...

Araç sahipleri dikkat! Yüzde 280 arttı, uzman isimler açıkladı: Yüzde 60 indirim...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Gelecek planı yapma zamanı geldi

Gelecek planı yapma zamanı geldi

Duyduğu soru karşısında sinirlendi! ""Kocamın gay olduğunu bilerek..."

Duyduğu soru karşısında sinirlendi! ""Kocamın gay olduğunu bilerek..."

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

İçtiğiniz an vücudunuz frene basıyor! Risk tavan yapıyor

İçtiğiniz an vücudunuz frene basıyor! Risk tavan yapıyor

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.