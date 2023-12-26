SON DAKİKA: Asgari ücrette tarih ve saat belli oldu! 2024 asgari ücret için zam ihtimalleri konuşulurken yeni çıkış: '500 TL de Erdoğan verir...'

Son dakika: Asgari ücret zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? Türkiye’nin gündemindeki iki soru bu hafta yanıt bulacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. Toplantısı’nın bugün ya da yarınki Kabine Toplantısı öncesinde yapılması planlanıyor. Peki ilk kez rakam konuşulacak toplantıda hangi zam oranları gündeme gelecek?

2024 yılında uygulanacak yeni asgari ücretin 29 Aralık Cuma günü saat 13:00'den önce açıklanması bekleniyor. Bakan Işıkhan ise 31 Aralık'tan önce sürecin tamamlanacağını ifade etti. İşte asgari ücrete zam son dakika haberinin detayları…



