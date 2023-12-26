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  4. SON DAKİKA: Asgari ücrette tarih ve saat belli oldu! 2024 asgari ücret için zam ihtimalleri konuşulurken yeni çıkış: '500 TL de Erdoğan verir...'

SON DAKİKA: Asgari ücrette tarih ve saat belli oldu! 2024 asgari ücret için zam ihtimalleri konuşulurken yeni çıkış: '500 TL de Erdoğan verir...'

26.12.2023 11:15 | Son Güncelleme:
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Asgari ücret zammı son dakika: Asgari ücret 2024 rakamı için karar haftasında gözler bir kez daha Ankara’ya çevrilirken yeni asgari ücretin 29 Aralık Cuma günü saat 13:00'den önce açıklanacağı belirtildi. Asgari ücrette 40,45 ve 50’lik zam ihtimalleri konuşulurken Prof. Dr. Ersan Şen’den dikkat çeken 2024 asgari ücret tahmini geldi. “Bence 18.000 TL verilir. 500 lira da Cumhurbaşkanı Erdoğan verir, 18.500 TL olur” diyen Şen, en düşük emekli maaşı içinse 12.500 TL rakamını verdi.

Son dakika: Asgari ücret zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? Türkiye’nin gündemindeki iki soru bu hafta yanıt bulacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. Toplantısı’nın bugün ya da yarınki Kabine Toplantısı öncesinde yapılması planlanıyor. Peki ilk kez rakam konuşulacak toplantıda hangi zam oranları gündeme gelecek?

2024 yılında uygulanacak yeni asgari ücretin 29 Aralık Cuma günü saat 13:00'den önce açıklanması bekleniyor. Bakan Işıkhan ise 31 Aralık'tan önce sürecin tamamlanacağını ifade etti. İşte asgari ücrete zam son dakika haberinin detayları…

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ZAMDA DİKKAT ÇEKEN RAKAMLAR

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN SONA GELİNDİ

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN SONA GELİNDİ

Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli çalışan başta olmak üzere, toplumun genelini ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor.

İlk toplantısını 11 Aralık'ta, ikinci toplantısını 18 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda, taraflar müzakerelerini sürdürüyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. Toplantısı’nda ilk rakamlar da masaya geliyor.

İşçi ve işveren tarafının, görüşmelerde belli bir aşamayı geride bıraktığı öğrenilirken, nihai kararın, devam eden pazarlıkların ardından bu hafta açıklanması bekleniyor.

YÜZDE 40,45,50… YENİ ASGARİ ÜCRET KAÇ TL OLACAK?

YÜZDE 40,45,50… YENİ ASGARİ ÜCRET KAÇ TL OLACAK?

Merkez Bankası verilerine göre enflasyonun yılın ikinci yarısı için yüzde yüzde 37,76 olması bekleniyor. Burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın refah payı dokunuşu ile rakama müdahale etmesi ve işverene vergi desteğini arttırması bekleniyor.

Alt sınırda rakam ise 6 aylık enflasyonun 2 puan üzerindeki yüzde 40’lık artış. Bu kapsamda değerlendirmelerin çoğu da yüzde 40-50 arasında değişiyor. Ancak burada masadaki en kuvvetli ihtimalin tek zam yapılacağı belirtilen yeni asgari ücret için yüzde 50’lik artışla 17.103 TL olması.

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret emekli zammı
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