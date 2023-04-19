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SON DAKİKA | Bağ-Kur prim eşitlemesi için Bakan Kirişci’den açıklama! SGK’yı işaret etti: 9000 gün yerine…

19.04.2023 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: 4A Bağ-Kur kapsamındaki çalışanlar için 9000 prim gününün SGK’lılar gibi 7200’e düşürülmesi gündemde. Bu kapsamda prim eşitlemesi için çalışmaların başladığı ifade edilirken, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’den son dakika açıklaması geldi. Üretici ve yetiştiricilerin 7200 prim günü ile erken emekliliğine ilişkin konuşan Bakan Kirişci, SGK’yı işaret ederek, “Biz kardeşlerimizin sözcüleri olmak zorundayız” dedi.

SON DAKİKA | Bağ-Kur prim eşitlemesi için Bakan Kirişci’den açıklama! SGK’yı işaret etti: 9000 gün yerine…

Son dakika haberi… Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuya ilişkin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında, iş verenlerin sağladıkları istihdama göre emeklilik prim gün sayısında düzenlemeyi içeren bir çalışma içinde olduklarını ifade etmişti. Bu gelişmenin ardından 4A Bağ-Kur kapsamında bulunan vatandaşların uzun süredir talep ettiği 9.000 prim günü ile emeklilik için çalışmalara başlandığı öğrenildi. Düzenleme ile 1800 gün daha erken emekli olma imkanına kavuşacak Bağ-Kur’lular için artık 7200 gün şartı aranacak.

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BAKAN KİRİŞCİ’DEN 9.000 PRİM GÜNÜ AÇIKLAMASI

Konuya ilişkin heyecanlandıran açıklama Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’den geldi. Üretici ve yetiştiricinin 9000 prim günü ile emekli olma durumu için Bakan Kirişci, “SGK ile ilgili bir konu. Biz kardeşlerimizin sözcüleri olmak zorundayız. Teknik bir konu olduğu için çok detaya giremiyorum” ifadelerini kullandı.

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ÜRETİCİ VE YETİŞTİRİCİLERDEN ÇAĞRI

9000 prim günü ile emekli olabilen çiftçi ve hayvan yetiştiricileri de tıpkı 4A Bağ-Kur ve 4B SSK’lı gibi 7 bin 200 günde emekli olmayı talep ederken, primlerde eşitleme talep eden TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, “Çiftçilerimiz, emeklilik şartları bakımından 4/a kapsamında çalışanlar gibi 7200 günde emeklilik hakkına sahip olmaları sosyal adalet anlayışının da bir gereğidir" açıklamasında bulunmuştu. Yasanın ise Meclis’in yaz tatiline girmeden önce çıkarılması gerektiği vurgulandı.


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