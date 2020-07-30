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Son dakika: Bakan Albayrak duyurdu! KDV oranlarında indirime gidildi

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.07.2020 22:27 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bayram öncesinde başta esnafımız olmak üzere tüm vatandaşlarımıza müjdemiz var. İş yeri kira stopajını %20’den %10’a. Yolcu taşımacılığı, düğün, nikah organizasyonu, konut bakım onarımı, tamir, kuru temizleme, terzilik gibi esnaf hizmetlerinde KDV’yi %18’den %8’e indirdik." dedi.

Son dakika: Bakan Albayrak duyurdu! KDV oranlarında indirime gidildi

Bakan Albayrak'ın açıklamaları şöyle;

Bayram öncesinde başta esnafımız olmak üzere tüm vatandaşlarımıza müjdemiz var.

İş yeri kira stopajını %20’den %10’a,

Yolcu taşımacılığı, düğün, nikah organizasyonu, konut bakım onarımı, tamir, kuru temizleme, terzilik gibi esnaf hizmetlerinde KDV’yi %18’den %8’e indirdik.

Ayrıca; KDV oranı %8 olan konaklama ve yeme-içme hizmetlerinde ve sinema, tiyatro, müze giriş ücreti gibi kültürel faaliyetlerde KDV‘yi %1’e indirdik. Esnafımızı her alanda desteklemek için üzerimize düşeni yapıyoruz. Bu indirimler esnafımıza ve milletimize hayırlı olsun.


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Okuyucu Yorumları 13 yorum
asıl akaryakıta indirim istiyoruz.
kaşık kepçe ilişkisi :)
dolar 7 euro 8 altın 440. bunun için bir açıklama yapılacak mı ? ben beceremiyorum bu işi diyebilecek mi ?
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