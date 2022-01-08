Son dakika: Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge ve AGİ açıklaması... En net cevabı verdi

3600 ek gösterge ile ilgili son dakika haberi geldi… Milyonlarca memuru yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge ve kamudaki sözleşmeli personele ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den önemli bir açıklama geldi.

Özel bir kanala konuşan Bakan Vedat Bilgin 3600 ek gösterge için net tarih vererek, Mayıs veya Haziran ayında düzenlemenin Meclis’e sunulacağını bildirdi.

“Yapmak mecburiyetindeyiz. Geri dönüşü yok” diyerek müjdeyi duyuran Bakan Bilgin, “Bakanlık içinde çalışmamızı yaptık. Esas düzenlemeyi emekliliklerde yapıyor. Onu giderecek bir düzenlemedir. Bakanlıkta tamamlandı. İkinci aşamada sendikalarla müzakere edeceğiz. Kamunun diğer kuruluşları ile üçüncü aşamada müzakere edeceğiz. Meclis’e ilk 6 ay içinde en geç mayıs haziran ayında intikal ettireceğiz. Ama bu yıl içinde bitecek bu iş” ifadelerini kullandı.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL MÜJDE ÇOK YAKINDA

Kamuda çalışan sözleşmeli personel için de önümüzdeki günlerde müjdeli bir haber duyuracağını bildiren Bakan Bilgin, “Bundan sonra çok daha önemli bir konu daha var. Çok farklı statüde kamuda sözleşmeli personel var. Biz bunu da kadrolu haklara sahip çalışanlarla aynı haklara sahip hale getireceğiz. Bir çalışma yapıyoruz. O çalışmayı da bu yıl tamamlayacağız. İkisi de önümüzde bir ödev olarak önümüzde duruyor. Çok yakında bu konuda da müjde vereceğiz” açıklamasında bulundu.

AGİ TÜM ÇALIŞANLAR İÇİN KALKTI

Asgari Geçim İndirimi (AGİ) konusunda kafa karışıklığına da son veren Bakan Bilgin, "Bütün çalışanlar için AGİ kalktı" dedi.

Bilgin konuşmasında, "İşçi diyelim ki ücret alıyor. Tüm çalışanlar için basit açıklarsak sizden vergi almıyor. AGİ için gerekli gelir olması lazım vergiyi iade ediyorum diyor devlet. Ne vergi alıyoruz ne de vergi iade ediyoruz. AGİ tüm çalışanlar için. İşverenin verdiği vergiden devletin vergiyi iade etmesi. Memurlar açısından AGİ'nin dışındaki tüm ödemeler devam ediyor" dedi.

KAYIT DIŞI ÇALIŞMAYA 'BEYAZ BAYRAK' TAMPONU

Kayıt dışı çalışmanın fevkalede büyük bir sorun olduğunu söyleyen Bakan Bilgin, "Rakamların hepsi tahmin çünkü kaydı yok. Bunu ortadan kaldırmak için iki şey yapmak lazım. Örgütlenme özgürlüğünün genişletilmesi lazım. Sendika içine alma desteklenmeli. Ben sendikalaşma özgürlüğünün önündeki engel olarak işverenin zihniyetini öngörüyorum. Önündeki en önemli engel bu. Diğeri ise sendikaların örgütlenme konusunda yeni modeller denemesi lazım. Türkiye’deki işletme tipi küçük-orta tiptir. Sendikalara bu cazip gelmiyor. Ama bu küçük işletmelerin sayısı çok fazla ve göz ardı edilemez. Bu hafta beyaz bayrak uygulamasını başlatacağız. İşletmeleri tespit ettik. Bunun anlamı ise ‘düzgün iş, örgütlü iş’tir" diye konuştu.

