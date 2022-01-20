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Son dakika... Bakan Bilgin'den 'AGİ' ve '3600 ek gösterge' açıklaması

20.01.2022 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre 3600 ek göstergede takvim netleşti. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin düzenlemenin mayıs ayında Meclis'e geleceğini kaydetti. Bakan Bilgin AGİ'ye ilişkin ise işverenin yanlış hesap yaptığını, ücretlerin geriye gitmeyeceğini ve bu konuda kanunun çok açık olduğunu anımsattı.

Son dakika... Bakan Bilgin'den 'AGİ' ve '3600 ek gösterge' açıklaması

Son dakika haberine göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kabine Toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin çalışmada gelinen son durumla ilgili soru üzerine Bilgin, "Diğer bakanlıklarla çalışmalarımızı başlattık, bitireceğiz. Düzenleme mayısta Meclis'te olacak. Kurumlar arası görüşme, teknik çalışma yapılıyor. Şubatta buna ilişkin bir açıklama yapılabilir." diye konuştu.

Memur sendikalarının, ek gösterge sisteminin yeniden düzenlenmesine ilişkin talebinin olduğu hatırlatılan Bilgin, ek gösterge alacak dört meslek grubunun dışında başka statülerin de yer aldığını belirtti.

Kurumlarda çalışan hukukçuların, il müdürlerinin ve şube müdürlerinin de olduğunu anlatan Bilgin, "Statüleri yeniden adil bir şekilde çalışıyoruz. Adalet duygusunu zedelemeyen bir düzenleme yapmak istiyoruz. Diyelim ki il müdürü 3 bin 600 ek göstergeli ama ona bağlı bir memur 3 bin 600 ek göstergeli olmaz. 3 bin 600 diyoruz ama onların dışında farklı rakamlar, ek göstergeler koyabiliriz. Düzenleme Meclis’ten çıktıktan sonra hemen yürürlüğe girecek." ifadesini kullandı.

AGİ'DE YANLIŞ HESAP YAPILIYOR

Bakan Bilgin, maaşlardan asgari geçim indirimi miktarlarının kesilmesine ilişkin soru üzerine, İş Kanunu'nun 62. maddesinin, böyle bir kesintinin yapılmasını mümkün görmediğini dile getirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, şunları kaydetti:

"Siz maaşınızı brüt değil net maaş üzerinden alıyorsunuz. İşvereniniz yanlış yapıyor. Ücretler geriye gidemez. Brüt maaş alsaydınız size o parayı vereceklerdi. Şu anda yapılan işlem yanlış, hukuka aykırı. İşverenleriniz o uygulamayı yapamaz. Maaşlarınız geriye gitmez. Yanlış hesaplama yapıyorlar, kanun çok açık."

Kamu işçilerinin ek zam beklentisine ilişkin ise Bilgin, "Enflasyon farkını, işçilerimize de memurlarımızda olduğu gibi taahhüt ettik. Fark, günü geldiği zaman belli olur." sözlerini sarf etti.

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