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Son dakika: Bakan Dönmez Karadeniz’den bulunan gaz için tarih verdi!

12.03.2022 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz’de bulunan gazın ne zaman kullanıma gireceği hakkında önemli bilgiler paylaşarak 2023'ün ilk yarısını işaret etti. Bakan Dönmez, Karadeniz gazının 2023 mart ayına kadar sisteme bağlanacağını söyledi. İşte Bakan Dönmez’in son dakika açıklamalarının detayları…

Son dakika haberleri: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CNN Türk ekranlarında katıldığı programda Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Son dönemde enerji konusunda yaşanan gelişmelerden, Türkiye'nin içerisinde yer alması beklenen iş birliklerine kadar birçok önemli konuya değinen Dönmez, Karadeniz'de devam eden sondaj çalışmalarıyla ilgili de önemli bilgiler verdi.

"YENİ GEMİ SON TEKNOLOJİ OLACAK"

Türkiye'nin gemi envanterine katılması beklenen 4. sondaj gemisi hakkında konuşan Dönmez, "Elimizde 3 adet Fatih, Yavuz ve Kanuni gemilerimiz var. 6. nesil gemiler. Yeni teknolojiler anlamında söylüyorum. Biz onları aldık güncelledik. Yeni teknoloji haline getirdik. Bu yeni gemi ise en son teknoloji. Büyüklük anlamında çok farklılık yok. Şu anda henüz o gemiyle alakalı görüntü gelmemiş olabilir" dedi.

"KARADENİZ DOĞAL GAZI 2023'TE BAĞLANACAK"

Karadeniz'deki doğal gazla ilgili çok merak edilen soruya da yanıt veren Bakan Dönmez, "4. gemiyi Güney Kore'den aldık. Birbirine özellikleri açısından yakın olmasının daha iyi. Ekibimizin kullanma kabiliyeti gelişir hem de yedek parça açısından rahat edersiniz. Yeni gemi tamamen tam bağımsız bir çift kule. Mavi vatan diye isimlendirdiğimiz sularımızda çalışmaya hazır. Karadeniz doğal gazı 2023 Mart'ta sisteme bağlanacak. Bu gemimizin de nerede faaliyet göstereceğine gelince bakacağız" ifadelerini kullandı.

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"İSRAİL'E ZİYARET NİSAN GİBİ OLUR"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamalarından satır başları şu şekilde: "Yılbaşından sonra bereketli geçiyor. Marmara'nın kuzeyinde kısmen güneyinde yoğun kar yağışı olan bölgelerde 5 elektrik dağıtım bölgemiz var. TEİAŞ var orada 4621 personel 7-24 hazır. Anında müdahale etmek üzere...

Arıza bakım birimleri yoğundur. Operasyonel olarak günün koşullarına uygun hale getiriyoruz. Bir kesinti olmaması için önlemleri aldık, almaya devam ediyoruz. (İsrail'le işbirliği hakkında) Uzunca bir aradan sonra 14 yıl aradan sonra ilk kez üst düzey temas sağlandı. Dışişleri ve Enerji Bakanımız gidecektir dedi Cumhurbaşkanımız. Herhalde nisan gibi olur.

"DOĞU AKDENİZ'DEKİ GAZLARIN TEDARİKİYLE İLGİLİ TEMASLARIMIZ VAR"

Doğu Akdeniz'de keşfedilen gazların tedarikiyle alakalı teknik temaslarımız olmuştu. Onlar da çalışmaları takip ediyor. Sadece İsrail değil, Mısır da keşif yaptı. İki ülke fiilen üretime başladı. Pazarlara gidecek en kısa ve ekonomik yol Türkiye'den geçiyor.Gazın pazara gittiğinde rekabetçi de olması lazım. En ekonomik yol Türkiye. Kazan kazan modeliyle en seri en ekonomik bu gazın Türkiye'ye ardından yurt dışından gönderilmesi görüşülüyor.Tarafların menfaatlerinin uyuşmasıyla alakalı bir Hadise. 500-600 km'lik bir hat gerekiyor. İsmet olsaydı daha büyük bir hatta ihtiyaç vardı. Belki ileride ilave boru hatları gerekebilir.SWAP mekanizmaları var. Bunlar da kullanılabilir. 10 birim alırsanız illa yurtdışına çıkması gerekmez, bunlar da görüşülebilir. Bakalım zaman gösterecek.

"NÜKLEER SANTRALLER GÜNDEMDE OLMAYA DEVAM EDECEK"

(Akkuyu Nükleer Santrali hakkında) Burada Rosatom fiilen yapımcı, klasik yüklenici değil. Yatırım taahhütleri var. İlkini 2023'te sonrasında diğer ünitelerini de hayata geçireceğiz. Bir gecikme yok. Bu sıfır bir ihtimal değil ama netleşmiş değil. Akkuyu'da 4 reaktör, aslında 4 santral demektir. Bizim Japonlarla oturup konuştuğumuz bir proje vardı. Fiyatlarla ilgili anlaşamayınca sonlandırmıştık. Türkiye'nin iklim değişikliğiyle birlikte sadece yenilenebilir yatırımlarla sadece ihtiyaçları karşılama durumu yok. Nükleer güç santralleri Türkiye'nin Avrupa'nın ABD'nin Asya'nın gündeminde olmaya devam edecektir. Araziye ilişkin izinlerin alınması, zemin etütlerinin yapılması... Bunlar büyük projeler. Bir taraftan bunları götürüyoruz. Hangi ülkeyle götüreceğiz henüz karar vermedik."

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CNN Türk Fatih Dönmez
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