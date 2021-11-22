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  4. Son Dakika! Bakan Dönmez: Yenilenebilir enerjide 2023 hedefine ulaşıldı

Son Dakika! Bakan Dönmez: Yenilenebilir enerjide 2023 hedefine ulaşıldı

22.11.2021 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enerji Bakanı Dönmez, 11.Türkiye Enerji Zirvesi'nde konuşuyor. Dönmez, "Dağıtım sektörümüzde 2021-2025 yatırım döneminde tam 78 milyar liralık bir yatırım gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. "dedi.

Son Dakika! Bakan Dönmez: Yenilenebilir enerjide 2023 hedefine ulaşıldı

Bakan Dönmez konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: "Doğal gazda da yatırımlar durmayacak. Elektrik, üretim, iletim ve dağıtım sektörü geçen yıl 21,6 milyar TL yatırım yaptı.

"BU SAYI KATLANARAK ARTMAYA DEVAM EDECEK"

Dağıtım sektörümüzde 2021-2025 yatırım döneminde tam 78 milyar liralık bir yatırım gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

Yatırımlar sayesinde bugün doğal gaz kullanan yerleşim sayımız 609'a ulaştı, önümüzdeki günlerde bu sayı katlanarak artmaya devam edecek.

Bu yılın Temmuz ayında Türkali-2 kuyumuzun rezervuar-2 ve 3 testlerini tamamlamıştık, Karadeniz gazını ilk kez orada yaptık, bugün Türkali-2 kuyumuzun rezervuar-1 testinde günlük 650 bin m6 gaz akışına ulaştık.

ERDOĞAN ALIMINI MÜJDELEMİŞTİ, BAKAN DÖNMEZ TARİH VERDİ

Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz hafta dördüncü geminin alımını müjdeledi, dünyada sadece 5 benzeri var, gemimiz önümüzdeki yılın bahar aylarında ülkemize doğru demir alacak. Doğal gaz dağıtımında 56,6 milyar TL'lik yeni yatırım yapılacak. Karadeniz gazında hesabımızı 2023'e göre yaptık.

Sakarya Gaz Sahasında mühendislik çalışmaları tamamlandı, boruların siparişini verdik. 2022'nin baharında suyun altına boruları yerleştirerek ilk kaynağı yapacağız.

Kış saati uygulaması ile ilgili düzenlemenin başlamasından bu yana 6,82 milyar kilowatt saat, 6 milyar TL tasarruf sağlandı."

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