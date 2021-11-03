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Bakan Dönmez'den doğal gaz tasarrufu önerisi: Evi bir derece daha az ısıtın

03.11.2021 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez kış aylarının gelmesiyle birlikte gündem olan doğal gaz faturalarına ilişkin önemli önerilerde bulundu. Bakan Dönmez, evin bir derece daha düşük ısıda ısıtılmasının faturaya etkisinin yüzde 7 olacağına dikkat çekti.

Bakan Dönmez'den doğal gaz tasarrufu önerisi: Evi bir derece daha az ısıtın

Geçtiğimiz günlerde TRT payının tarımsal sulama abone grubundan kaldırılmasına ilişkin hazırlık yaparak Meclis'e sunduklarını bildirdiklerini belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğal gaz ve elektrik kullanımı konusunda 'tasarruf' önerisinde bulundu.

"23 DERECE DEĞİL 22 DERECEDE ISITIN"

Dönmez, “Daha çok kullananların biraz daha tasarrufa riayet etmesini istiyoruz. Evlerimizde özellikle 1 derecelik sıcaklık değişikliği, yani 23 yerine 22 derecede evinizi ısıtmanın aylık faturanıza etkisi yüzde 7 olur. Yazın da eğer klimayla soğutuyorsanız, 18 derecede soğutacağınıza 19 derecede soğutmuş olsanız yüzde 7 faturanıza katkı var. Bunu 7'den 70'e herkesin yapması gereken, adeta bir vatandaşlık görevi olduğunu düşünüyoruz. Hem bu kaynaklarda dışa bağımlıyız hem de gereksiz yere bu enerjiyi üretebilmek için kaynak tüketiyoruz” dedi.

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BAKANLIĞIN 2022 BÜTÇESİ

Sözcü'de yer alan habere göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2022 bütçesi 7 milyar 727 milyon 842 bin liraya çıkarıldı. Bu miktar 2021 için 5 milyar 61 milyon 810 bin lira, 2019'da 2 milyar 044 milyon 280 bin lira ve 2018'de de, 2 milyar 386 milyon 508 lira olarak belirlenmişti.

(İHA)

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