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Son Dakika: Bakan Elvan'dan büyüme açıklaması

20.08.2021 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, İş Dünyası Buluşması programında yaptığı açıklama "2021 yılı için yüzde 8'in üzerinde bir büyüme bekliyoruz." dedi.

Son Dakika: Bakan Elvan'dan büyüme açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, büyüme rakamlarını değerlendirerek, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "2021 yılı için yüzde 8'in üzerinde bir büyüme bekliyoruz." dedi.

Bakan Elvan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak üretime, ihracata ve istihdama can verenlerin yanında olmaya büyük gayret gösteriyoruz.

Aşılanmanın hız kazanması, ertelenmiş talebin devreye girmesi ve geçen senenin düşük baz etkisinin de katkısıyla bu sene küresel çapta yüksek büyüme oranları bekleniyor.

Makro finansal istikrar açısından dikkatle takip edilmesi ve temkinli olunması gereken bir dönemi yaşıyoruz.

Küresel enflasyonun beklenenden daha kalıcı olma riskini göz ardı edemeyiz. Finansal piyasalarda küresel anlamda veri duyarlılığının artacağı bir döneme girmekteyiz.

Türkiye pandeminin gerek sağlık gerekse sosyo ekonomik olumsuz etkileriyle mücadelede son derece başarılı oldu.

2021 ikinci çeyreğinde üretim, ihracat ve hizmetler sektöründeki güçlü toparlanma ve baz etkisinin de katkısıyla yüzde 20'nin üzerinde bir büyüme bekliyoruz.

YÜZDE 8 BÜYÜME BEKLİYORUZ

2021 yılı için yüzde 8'in üzerinde bir büyüme bekliyoruz.

Bu yılın büyüme performansı açısından dikkat çekici özelliği yüksek büyüme oranını düşük bir cari açıkla gerçekleştirecek olmamız.

Dünya ihracatından aldığımız pay artıyor.

2021'de milli gelirin yüzde 3'ü civarında bir cari açık vermeyi bekliyoruz.

En temel önceliğimiz enflasyon eğilimin bir an önce terse çevrilmesidir.

Ayrıntılar geliyor...

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Lütfi Elvan
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