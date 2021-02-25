Son Dakika: Bakan Elvan'dan 'Ekonomik Reform' açıklaması! Tarih verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 'Ekonomik Reform' çalışmalarıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Elvan açıklamasında şunları ifade etti:

"Makroekonomik İstikrar Politikalarını ve Yapısal Politikaları içeren "Ekonomik Reform" çalışmalarımızda sona geldik.

Reform politikalarımızın detaylarını Sayın Cumhurbaşkanımız Mart ayının ikinci haftasında kamuoyuyla paylaşacak.

2021 yılı reformlar yılı olacak"

Makroekonomik İstikrar Politikalarını ve Yapısal Politikaları içeren "Ekonomik Reform" çalışmalarımızda sona geldik.



Reform politikalarımızın detaylarını Sayın Cumhurbaşkanımız Mart ayının ikinci haftasında kamuoyuyla paylaşacak.



2021 yılı reformlar yılı olacak ???????????????? — Lütfi Elvan (@lutfielvan) February 25, 2021



