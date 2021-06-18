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Son Dakika: Bakan Elvan'dan enflasyon açıklaması!

18.06.2021 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Enflasyonu tek haneye indirme yönünde bir hikayeyi yeniden birlikte yazacağız." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Bakan Elvan'dan enflasyon açıklaması!

Bursa İş Dünyası Buluşması programında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, enflasyonla mücadelenin tüm politikaların başında geldiğini ve tek hane hedefinin başarılacağını belirterek ekonomiye dair şu açıklamalarda bulundu:

Burada açıklamalarda bulunan Bakan Elvan, aşılamadaki hızlanmanın ekonomiyi hızlandıracağını ifade etti.

Bakan Elvan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Verdiğimiz desteklerin yıl sonuna kadar 191 milyar TL'ye, milli gelirin yüzde 3,14'üne ulaşmasını bekliyoruz. Bundan sonraki süreçte de ihtiyaç duyan her kesimin yanında olmaya devam edeceğiz, gereken tedbirleri gereken zamanda alacağız.

Aşılamada günlük 1,5 milyona ulaştık, aşının olumlu etkisini hem ekonomide hem de sosyal hayatta göreceğiz. Dış talep ve yatırım harcamaları büyümeye olumlu katkı sağladı, ihracat tarafı olumlu gidiyor.

İhracatta yıl sonu hedefine ulaşacağımızdan hiç kuşkum yok. Büyümeden tüm vatandaşlarımızın en iyi şekilde faydalanmasını arzu ediyoruz. Bizim için önemli olan büyümenin sürdürülebilirliği ve kapsayıcılığıdır.

Enflasyon nitelikli ve sürdürülebilir büyümenin önündeki en temel engeldir.
Yüksek enflasyonun olduğu bir ortamda sanayici de önünü göremez, sağlıklı karar alamaz, uzun vadeli yatırım yapmaya da cesaret edemez, işte bu yüzden enflasyonla mücadele tüm politikalarımızın merkezinde yer alıyor. Biz bu sorunu bir bütün olarak ele alıyoruz.

Kısa vadeli kazanımlar uğruna asla enflasyonla mücadeleden kopmayacağız.
Enflasyonla mücadelede beklentiler kanalının ne denli kritik bir rol oynadığını biliyoruz, kararlı politikamız ve uygulanan politikalar enflasyonda yukarı yönlü beklentinin kırılmasında etkili olacak.

Döviz kuru istikrarı oldukça önemli, son dönemde döviz kuru geçişkenliğinin enflasyon üzerindeki etkisinin daha da arttığını görüyoruz.

Kur istikrarının sağlanması ve enflasyonun düşmeye başlamasıyla birlikte ülkemizin risk primi de düşecek, sermaye girişi de artacak, Türk lirası varlıklara talep artacak ve oluşan güven ortamı istikrarlı büyümeyi de beraberinde getirecek.

Geçmişte de yüksek enflasyon sorunu yaşadık, başarılı politikalarla enflasyonu düşürdük, yine başaracağız ancak bunun için sabır ve desteğe ihtiyacımız var. Biz hükümet olarak sizlerin yükünü alacak ve işlerinizi hızlandıracak düzenlemeleri yapmakta kararlıyız.

Bizim için önemli olan büyümenin sürdürülebilirliği ve kapsayıcılığıdır, büyümeden tüm vatandaşlarımızın en iyi şekilde faydalanmasını arzu ediyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanlığı Lütfi Elvan
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