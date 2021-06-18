Son Dakika: Bakan Elvan'dan enflasyon açıklaması!

İhracatta yıl sonu hedefine ulaşacağımızdan hiç kuşkum yok. Büyümeden tüm vatandaşlarımızın en iyi şekilde faydalanmasını arzu ediyoruz. Bizim için önemli olan büyümenin sürdürülebilirliği ve kapsayıcılığıdır.

Aşılamada günlük 1,5 milyona ulaştık, aşının olumlu etkisini hem ekonomide hem de sosyal hayatta göreceğiz. Dış talep ve yatırım harcamaları büyümeye olumlu katkı sağladı, ihracat tarafı olumlu gidiyor.

Verdiğimiz desteklerin yıl sonuna kadar 191 milyar TL'ye, milli gelirin yüzde 3,14'üne ulaşmasını bekliyoruz. Bundan sonraki süreçte de ihtiyaç duyan her kesimin yanında olmaya devam edeceğiz, gereken tedbirleri gereken zamanda alacağız.

Bursa İş Dünyası Buluşması programında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, enflasyonla mücadelenin tüm politikaların başında geldiğini ve tek hane hedefinin başarılacağını belirterek ekonomiye dair şu açıklamalarda bulundu:

Enflasyon nitelikli ve sürdürülebilir büyümenin önündeki en temel engeldir.

Yüksek enflasyonun olduğu bir ortamda sanayici de önünü göremez, sağlıklı karar alamaz, uzun vadeli yatırım yapmaya da cesaret edemez, işte bu yüzden enflasyonla mücadele tüm politikalarımızın merkezinde yer alıyor. Biz bu sorunu bir bütün olarak ele alıyoruz.

Kısa vadeli kazanımlar uğruna asla enflasyonla mücadeleden kopmayacağız.

Enflasyonla mücadelede beklentiler kanalının ne denli kritik bir rol oynadığını biliyoruz, kararlı politikamız ve uygulanan politikalar enflasyonda yukarı yönlü beklentinin kırılmasında etkili olacak.

Döviz kuru istikrarı oldukça önemli, son dönemde döviz kuru geçişkenliğinin enflasyon üzerindeki etkisinin daha da arttığını görüyoruz.

Kur istikrarının sağlanması ve enflasyonun düşmeye başlamasıyla birlikte ülkemizin risk primi de düşecek, sermaye girişi de artacak, Türk lirası varlıklara talep artacak ve oluşan güven ortamı istikrarlı büyümeyi de beraberinde getirecek.

Geçmişte de yüksek enflasyon sorunu yaşadık, başarılı politikalarla enflasyonu düşürdük, yine başaracağız ancak bunun için sabır ve desteğe ihtiyacımız var. Biz hükümet olarak sizlerin yükünü alacak ve işlerinizi hızlandıracak düzenlemeleri yapmakta kararlıyız.

Bizim için önemli olan büyümenin sürdürülebilirliği ve kapsayıcılığıdır, büyümeden tüm vatandaşlarımızın en iyi şekilde faydalanmasını arzu ediyoruz.



