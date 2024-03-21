SON DAKİKA: Bakan Işıkhan duyurdu: Emeklilerin promosyonlarının hesaplara yatacağı tarih belli oldu

Son dakika haberi: Emeklilerin promosyonlarına ilişkin bir açıklama da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Işıkhan "28 Mart itibarıyla emeklilerimizin promosyonları hesaplarına yatmış olacak" açıklamasını yaptı.

Bakan Işıkhan, "Kamu bankalarımız pazartesi promosyon güncelleme başvurularını almaya başlayacak. 28 Mart itibarıyla emeklilerimizin promosyonları hesaplarına yatmış olacak" ifadesini kullandı.

ERDOĞAN YENİ RAKAMLARI AÇIKLAMIŞTI

Kayseri'de düzenlenen seçim mitinginde kamu bankalarının yeni emekli promosyon rakamlarını açıklayan Erdoğan, "Kamu bankalarımız bu yıl ki promosyon ödemelerini 8 ila 12 bin lira olarak belirledi. Emeklilerimiz maaşları aldıkları yerlerden bu ödemeleri alabilecekler. Yeni banka promosyonlarının emeklilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.







