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SON DAKİKA | Bakan Kacır duyurdu! Selden etkilenen KOBİ'lere Acil Destek Kredisi, miktarı...

11.07.2023 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, selden etkilenen illerdeki KOBİ'lere 'Acil Destek Kredisi' sağlanacağını duyurdu.

SON DAKİKA | Bakan Kacır duyurdu! Selden etkilenen KOBİ'lere Acil Destek Kredisi, miktarı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından önceki gün etkili olan kuvvetli yağış, Karadeniz'de birçok ilde sele yol açmıştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, selin yarattığı olumsuz etkinin giderilmesi amacıyla esnafa yeni bir desteği açıkladı.

KOBİ'LERE KREDİ DESTEĞİ

Bakan Kacır, selden etkilenen illerdeki KOBİ'lere KOSGEB tarafından 300 bin liraya kadar "Acil Destek Kredisi" sağlanacağını duyurdu.

Bakan Kacır, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, selden etkilenen illerdeki KOBİ'ler için KOSGEB Acil Destek Kredisi'ni hızla devreye aldıklarını belirterek, "Felaketten etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah ülkemizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

Kacır, paylaşımında söz konusu krediye ait kar payı veya faizinin tamamının KOSGEB tarafından karşılanacağı bildirildi.

ACİL DESTEK KREDİSİ PROGRAM DETAYLARI

Bakanlıktan alınan bilgilere göre, Acil Destek Kredisi Programı, 2023 yılı içerisinde yaşanan aşırı yağışlardan etkilenen Bartın, Düzce, Ordu, Zonguldak, Samsun, Kastamonu ve Sinop'taki işletmeler için geçerli olacak.

Anaparası banka kaynaklarından karşılanmak üzere kullandırılacak kredilerde işletme başına azami limit 2022 yılı net satış hasılatı 300 bin liranın altında olan işletmeler için 200 bin lira olarak sağlanacak.

Söz konusu illerde 2022 yılı net satış hasılatı 300 bin lira ve üstünde olan KOBİ'ler için ise 300 bin lira kredi kullandırılabilecek.

Kaynak: AA

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sel kredi

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